По мнению Сергея Притулы, ближайший резерв, который есть в Украине в случае российской агрессии, – это 200 тысяч человек. Их Минобороны может оперативно вызвать. Также шоумен и политик убежден, что сейчас украинцы сохраняют спокойствие.

О своем видении ситуации вблизи украинской границы Притула рассказал в интервью. Волонтер и ведущий отметил, что поднимал эту тему в своей авторской программе.

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Большинство украинцев сохраняют спокойствие, – Притула

Я предложил опрос из трех пунктов. Первый: сохраняю спокойствие и чищу оружие; Второй: не реагирую, потому что понимаю, что это очередная попытка запугать и не более; пункт третий: солидаризируюсь с депутатом "Слуги народа" – собираюсь "валить с этой страны",

– рассказал Притула.

11%, добавил политик, поддержали последний вариант, четверть опрошенных считали, что это – фейк. А вот 63% сказали, что сохраняют спокойствие.

Украинский резерв – 200 тысяч человек

"Меня это, откровенно говоря, достаточно успокоило. У нас сотни тысяч людей прошли войну, они в случае чего готовы, ближайший наш резерв – это где-то 200 тысяч человек, резервистов, которых достаточно оперативно Министерство обороны может позвать", – пояснил Притула.

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Россия ранее стянула войска к границе Украины

Отметим, что неподалеку от границы Украины Россия стянула десятки тысяч военных. Кремль уверяет, что это проверка боевой готовности и вроде бы реакция на действия НАТО. Ряд мировых лидеров призвал президента России Владимира Путина уменьшить напряженность в отношениях с Киевом. Украина инициировала срочные консультации с НАТО.

Расположение российских войск неподалеку от украинской границы / Инфографика 24 канала