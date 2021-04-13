Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что пока говорить о начале полномасштабной войны с Россией рано. Однако, отметил политик, при такой агрессии на Донбассе и ситуации на границе следует быть готовыми к любому сценарию.

Об этом Кравчук заявил в эфире "Настоящего времени". По словам главы делегации, каждый украинец должен быть готов к защите своей родины.

К теме Опять за старое: Москва уверяет, что не откажется от защиты русскоязычного населения

Это не будет парад, – Кравчук

Я этим хочу сказать, чтобы Россия понимала и Кремль понимал, что это не будет парад, если они решатся или придут в какое-то состояние невменяемости и пойдут войной против Украины, – это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну,

– сказал Кравчук.

Политик подчеркнул, что такой легкой оккупации, как это было в Крыму, не произойдет. Кравчук верит, что защита будет сильной и патриотичной.

"Я согласен с вами, что нельзя сегодня говорить, что война начнется завтра, но при такой риторике, при таком скоплении войск и при таких агрессивных действиях сегодня на Донбассе, мы должны быть готовы к любому сценарию", – добавил Кравчук.

Актуально 250 российских военных за неделю перебросили на Донбасс, – украинская разведка

Кравчук сообщал, что готов стрелять до последнего

Ранее Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов уже сообщал, что готов защищать Украину с оружием в руках. По словам политика, он будет "стрелять до последнего".

Обострение возле украинских границ: что известно



Российские войска возле украинской границы / Инфографика 24 канала