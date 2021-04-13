Кремль должен понимать, что наступление на Украину может перерасти в Третью мировую, – Кравчук
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук считает, что пока говорить о начале полномасштабной войны с Россией рано. Однако, отметил политик, при такой агрессии на Донбассе и ситуации на границе следует быть готовыми к любому сценарию.
Источник:"Настоящее время"
Об этом Кравчук заявил в эфире "Настоящего времени". По словам главы делегации, каждый украинец должен быть готов к защите своей родины.
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Это не будет парад, – Кравчук
Я этим хочу сказать, чтобы Россия понимала и Кремль понимал, что это не будет парад, если они решатся или придут в какое-то состояние невменяемости и пойдут войной против Украины, – это начало широкомасштабного конфликта, который может перерасти в Третью мировую войну,
– сказал Кравчук.
Политик подчеркнул, что такой легкой оккупации, как это было в Крыму, не произойдет. Кравчук верит, что защита будет сильной и патриотичной.
"Я согласен с вами, что нельзя сегодня говорить, что война начнется завтра, но при такой риторике, при таком скоплении войск и при таких агрессивных действиях сегодня на Донбассе, мы должны быть готовы к любому сценарию", – добавил Кравчук.
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Кравчук сообщал, что готов стрелять до последнего
Ранее Леонид Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов уже сообщал, что готов защищать Украину с оружием в руках. По словам политика, он будет "стрелять до последнего".
Обострение возле украинских границ: что известно
- Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что Россия стягивает свои войска к границам Украины.
- Россияне говорят, что проводят военные учения и проверку боевой готовности.
- По словам пресс-секретаря Владимира Зеленского Юлии Мендель, возле границы Украины собралось около 40 тысяч военных.
- Из-за напряжения Украина инициировала консультации с НАТО.
- Министр иностранных дел Украины встретился с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.
- В России убеждают: стянули войска из-за угрозы со стороны НАТО. Контрольная проверка продлится еще минимум 2 недели.
Российские войска возле украинской границы / Инфографика 24 канала
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