Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук вважає, що поки говорити про початок повномасштабної війни з Росією рано. Проте, зауважив політик, при такій агресії на Донбасі та ситуації на кордоні слід бути готовими до будь-якого сценарію.

Про це Кравчук заявив в ефірі "Настоящего времени". За словами голови делегації, кожен українець має бути готовим до захисту своєї батьківщини.

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Це не буде парад, – Кравчук

Я цим хочу сказати, щоб Росія розуміла і Кремль розумів, що це не буде парад, якщо вони наважаться або прийдуть в якийсь стан неосудності і підуть війною проти України, – це початок широкомасштабного конфлікту, який може перерости в Третю світову війну,

– сказав Кравчук.

Політик наголосив, що такої легкої окупації, як це було у Криму, не відбудеться. Кравчук вірить, що захист буде сильним та патріотичним.

"Я згоден з вами, що не можна сьогодні вже говорити, що війна завтра почнеться, але при такій риториці, при такому скупченні військ і при таких агресивних діях сьогодні на Донбасі, ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", – додав Кравчук.

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Кравчук повідомляв, що готовий стріляти до останнього

Раніше Леонід Кравчук в ефірі одного з українських телеканалів вже повідомляв, що готовий захищати Україну зі зброєю в руках. За словами політика, він "стрілятиме до останнього".

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