Сотни украинских беженцев "пропали" у границы России с Эстонией: их посадили в грузовики

Около тысячи украинских беженцев пытались уехать через Россию. Однако когда ждали в очереди на границе с Эстонией, "исчезли". Известно, что их посадили в грузовики и куда-то увезли.

Россия блокировала пропуск граждан Украины на границе с Эстонией Поэтому там собралось более тысячи человек. Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Лайеметс.

Важно Где можно узнать всю актуальную информацию о пересечении границы и условиях пребывания в ЕС

Очередь собралась, поскольку российские власти затягивали с пограничными процедурами. Люди под открытым небом ждали пересечения границы целыми днями.

Беженцев куда-то увезли в грузовиках

В МВД Эстонии рассказали, что 5 октября украинских беженцев на границе посадили в грузовики и вывезли в неизвестном направлении.

На границе ждали чуть больше тысячи человек, но сегодня их там уже нет – их посадили на грузовики и вывезли. Куда их увезли, мы не знаем,

– рассказал Лаенеметс.

Эстонские правоохранители используют беспилотники, чтобы проследить, не везут ли россияне людей к "зеленой границе", как в прошлом году делала Беларусь на границе Литвы и Латвии.

Россияне как всегда отрицают

Российский чиновник Лев Шлосберг, чьи волонтеры работают с беженцами на границе, заявил, что слова эстонского министра "не имеют никакого отношения к действительности". Он утверждает, что это не подтверждает ни одно свидетельство очевидца, пишет "Медуза".

Он рассказывает об "ускоренном пропуске пешеходов". Говорит, что пешеходные очереди были почти полностью устранены, но при этом очереди автомобилей сохранились и сейчас составляют на некоторых КПП до 200 машин. По его словам, "власть таким своеобразным способом смягчила "картинку".

Важно – на Харьковщине нашли шокирующую пыточную: видео