Сотни украинцев застряли на Бали: какова ситуация на данный момент

С Бали, в Индонезии, в Украине не могут вернуться около тысячи украинцев. У некоторых закончилась виза, поэтому за каждый дополнительный день пребывания в стране нужно платить штраф. Украинское консульство пока не смогло договориться с местными властями об отмене штрафов и организовать вывоз украинцев.

С острова Бали, Индонезия, в Украину из-за отмены воздушного сообщения не может вернуться более 900 украинских туристов.

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Что говорит организатор туров

О ловушке, в которой оказались украинские туристы, рассказала в Фейсбуке организатор туров Анастасия Шестопалова.

По ее словам, за каждый день пребывания в Индонезии за просроченную визу украинцы должны платить примерно 65 долларов за человека. Украинское консульство не смогло договориться с властями страны об отмене штрафов.

Она отмечает, что не все украинцы успели купить билеты за три дня, которые власть выделила на возвращение домой. Государство организует спецрейсы из Стамбула, цена за билет откуда в Украину 160 долларов. Шестопала объясняет, что на полет в Стамбул надо потратить примерно 1-1,5 тысячи долларов

Спецрейсы планируют на несколько дней вперед, авиакомпании отменяют свои рейсы ежедневно. Тратить такие деньги на перелет, который может не состояться, сомнительная затея,

– написала организатор туров.

Она добавляет, что похожая ситуация сложилась в Шри-Ланке, Таиланде, Вьетнаме и других азиатских странах. Женщина просит МИД и Офис Президента решить эту проблему.

Что говорят туристы, которые там застряли

Даша Урвачова – одна из тех, кто не может покинуть остров. Объясняет это нехваткой информации от правительства Украины и плохой коммуникацией с властью Индонезии. "Люди здесь теряют кучу денег и нервов", – пишет Урвачова.

Она добавляет, что "украинцы на Бали не имеют никаких прав". Они не знают языка и не имеют никакой поддержки.

Здесь еще нужно платить за жилье, еду, визы. Многие застрял семьями, летели на неделю-две, и это колоссальные деньги,

– отмечает Урвачова.

Туристка добавляет, что лечение в Индонезии стоит тысячи долларов, а состояние клиник не лучше, чем в Украине.

Что говорят в МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 16 марта обратился к украинцам, которые застряли на Бали. Он сказал им контактировать с дипломатическими учреждениями. А также подчеркнул, что ни один человек не останется без внимания.

В пресс-служба МИД 24 каналу сообщили, что работают над решением проблемы и ожидают обновленной информации о ситуации на Бали уже скоро.

Основное о коронавирус в Украине

По состоянию на 20 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом. Три из них – летальные.

Три из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится как минимум до 3 апреля. Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев , а с 17 марта прекратило международное авиа- и железнодорожное сообщение.

, а с 17 марта Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



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