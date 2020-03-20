Сотні українців застрягли на Балі: яка ситуація зараз

З Балі, що в Індонезії, в Україну не може повернутися майже тисяча українців. У деякого закінчилася віза, тому за кожен додатковий день перебування у країні потрібно платити штраф. Українське консульство наразі не змогло домовитися з місцевою владою про скасування штрафів та організувати повернення українців.

З острова Балі, Індонезія, в Україну через закриття повітряного сполучення не може повернутися понад 900 українських туристів.

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Що каже організаторка турів

Про пастку, в якій опинилися українські туристи, розповіла у фейсбуці організаторка турів Анастасія Шестопалова.

За її словами, за кожен день перебування в Індонезії за простроченою візою українці мають сплачувати приблизно 65 доларів за людину. Українське консульство не змогло домовитися з владою країни про скасування штрафів.

Вона зазначає, що не всі українці встигли купити квитки за три дні, які влада виділила на повернення додому. Держава організовує спецрейси зі Стамбула, ціна за квиток звідки в Україну 160 доларів. Шестопала пояснює, що на політ у Стамбул треба витратити приблизно 1 - 1,5 тисячі доларів

Спецрейси планують на кілька днів вперед, авіакомпанії скасовують свої рейси щодня. Витрачати такі гроші на переліт, який може не відбутися, сумнівна затія,

– написала організаторка турів.

Вона додає, що схожа ситуація склалася у Шрі-Ланці, Таїланді, В'єтнамі та інших азійських країнах. Жінка просить МЗС та Офіс Президента вирішити цю проблему.

Що кажуть туристи, які там застрягли

Даша Урвачова – одна з тих, хто не може покинути острів. Пояснює це браком інформації від уряду України та поганою комунікацією з владою Індонезії. "Люди тут втрачають купу грошей і нервів", – пише Урвачова.

Вона додає, що "українці на Балі не мають ніяких прав". Вони не знають мови та не мають жодної підтримки.

Тут ще потрібно платити за житло, їжу, візи. Багато хто застряг сім'ями, які летіли на тиждень-два, і це колосальні гроші,

– зазначає Урвачова.

Туристка додає, що лікування в Індонезії коштує тисячі доларів, а стан клінік не кращий, ніж в Україні.

Що кажуть у МЗС України

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба 16 березня звернувся до українців, які застрягли на Балі. Він сказав їм контактувати з дипломатичними установами. А також наголосив, що жодна людина не залишиться без уваги.

У пресслужбі МЗС 24 каналу повідомили, що працюють над вирішенням проблеми та очікують оновленої інформації щодо ситуації на Балі вже незабаром.

Основне про коронавірус в Україні

Станом на 20 березня лабораторно підтвердили 26 випадків зараження коронавірусом . Три з них – летальні.

. Три з них – летальні. З 12 березня в Україні ввели загальнонаціональний карантин , щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня.

, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Держава 16 березня закрила свої кордони для іноземців , а з 17 березня припинила міжнародне авіа- та залізничне сполучення .

, а з 17 березня . Усі культурні, розважальні, спортивні заклади, ресторани, кафе не працюють на час карантину. Винятки – аптеки та продуктові магазини, АЗС, банки, страхові компанії. У Житомирській, Чернівецькій та Київській областях ввели режим надзвичайної ситуації.



Як не заразитись коронавірусом / Інфографіка 24 каналу