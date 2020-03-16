Нікого не забудемо, – Кулеба про долю 700 українців, які застрягли на Балі

Дмитро Кулеба розповів про подальшу долю українців, які перебувають на Балі і не можуть повернутися в Україну. Зазначимо, що на райському острові застрягли приблизно 700 наших громадян, у деяких з них закінчилася віза.

МЗС знає про українців, які перебувають у найвіддаленіших куточках планети, наголосив міністр закордонних справ під час брифінгу.

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Дмитро Кулеба порадив українцям, які застрягли на Балі, зберігати спокій та зв'язатися з посольством України в Індонезії.

Я доручаю посольствам у таких випадках проводити перемовини з урядами відповідних країн, аби адміністративні штрафи за прострочення віз не лягали тягарем на громадян,

– сказав Кулеба.

Він додав, що жоден українець, де б він не застряг, не залишиться без уваги. Міністр заявив, що намагатиметься допомогти усім громадянам України і нікого не забудуть.

Ми всі звикли до вільних подорожей: вскочив у літак, полетів, куди захотів. Все це перестає бути реальним,

– пояснив очільник МЗС.

Зауважимо, що 16 березня Україна закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня повністю припинила авіасполучення. Раніше президент Зеленський закликав всіх українців встигнути повернутися на батьківщину. Ті, хто з об'єктивних причин не зможе цього зробити, будуть повертати в Україну спеціальними рейсами.

Карантин в Україні: головне

Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.

В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.



Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу