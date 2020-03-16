Нікого не забудемо, – Кулеба про долю 700 українців, які застрягли на Балі
Дмитро Кулеба розповів про подальшу долю українців, які перебувають на Балі і не можуть повернутися в Україну. Зазначимо, що на райському острові застрягли приблизно 700 наших громадян, у деяких з них закінчилася віза.
МЗС знає про українців, які перебувають у найвіддаленіших куточках планети, наголосив міністр закордонних справ під час брифінгу.
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Дмитро Кулеба порадив українцям, які застрягли на Балі, зберігати спокій та зв'язатися з посольством України в Індонезії.
Я доручаю посольствам у таких випадках проводити перемовини з урядами відповідних країн, аби адміністративні штрафи за прострочення віз не лягали тягарем на громадян,
– сказав Кулеба.
Він додав, що жоден українець, де б він не застряг, не залишиться без уваги. Міністр заявив, що намагатиметься допомогти усім громадянам України і нікого не забудуть.
Ми всі звикли до вільних подорожей: вскочив у літак, полетів, куди захотів. Все це перестає бути реальним,
– пояснив очільник МЗС.
Зауважимо, що 16 березня Україна закрила свої кордони для іноземців, а з 17 березня повністю припинила авіасполучення. Раніше президент Зеленський закликав всіх українців встигнути повернутися на батьківщину. Ті, хто з об'єктивних причин не зможе цього зробити, будуть повертати в Україну спеціальними рейсами.
Карантин в Україні: головне
- Станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 5 випадків зараження коронавірусом, одна людина померла. Так, 4 випадки зареєстровано в Чернівецькій та 1 у Житомирській області. Ще 9 зразків біоматеріалу досліджують.
- В Україні по всій території оголосили 12 березня карантин на три тижні – до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- Міста запроваджують жорсткіші заходи. На Львівщині закривають усе, окрім продуктових магазинів, аптек, та заправок. До таких заходів безпек вдалися й у Києві, Чернівцях, Одесі, Івано-Франківську Тернополі, Ужгороді, Запоріжжі та Житомирі.
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