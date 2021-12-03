Специальная пограничная операция "Полесье" стартовала 23 ноября. Она проходит во всех 5 областях, граничащих с Беларусью: на Волыни, Ровненщине, Житомирщине, Киевщине и Черниговщине.

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Пограничники узнали об "угрозе прорыва"

По легенде учений, пограничникам поступила информация о десятках нелегальных мигрантов неподалеку от украинской границы. Потенциальные нарушители направлялись в пункт пропуска "Городище". О рисках массового прорыва на территорию Украины оперативно сообщили в Межрегиональный координационный штаб. После этого на участок, который могли "атаковать" беженцы, отправили группы сдерживания, кинологов, переводчиков-переговорщиков, медиков и других специалистов.

В Ровненской области тренировались сдерживать нарушителей на границе / Фото МВД

"Нарушители" ломали ограждение и бросали камни

В то же время, "нелегалов" разбили на группы: некоторые пытались прорваться через границу в пункте пропуска, а другие – за его пределами. Согласно легенде, они ломали ограждение, разжигали огонь и использовали камни, ветки и палки. Участники операции "Полесье" отрабатывали разные алгоритмы действий, чтобы защитить государственную границу.

Обратите внимание! Участники масштабной спецоперации "Полесье" пограничники, нацгвардейцы, полицейские, миграционники, сотрудники СБУ и местные власти.

Участники операции получили полезные умения

Полковник Владислав Блиндюк, возглавляющий Межрегиональный координационный штаб, поблагодарил всех участников тренировок. Он подчеркнул, что все они четко выполняли поставленные перед ними задачи. Благодаря напряженной подготовке, предшествующей обучению, каждый смог понять свою роль. Полковник убежден, еслит возникнет необходимость реализовать все это во время настоящей угрозы, эти умения помогут участникам операции.

"Нелегалы" прорываются через границу: смотрите видео

Отметим, что накануне подобная спецоперация прошла на Черниговщине. Силовики отработали навыки относительно действий во время реагирования на резкие изменения обстановки. Еще раньше к границе с Беларусью в Житомирской области направили дополнительные наряды полиции. Все это происходит на фоне затяжного миграционного кризиса на белорусско-польской границе.