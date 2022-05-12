Сотрудничала с врагом: главе райсуда Харьковщины сообщили о подозрении в госизмене

Государственное бюро расследований продолжает разоблачать предателей, перешедших на сторону россиян. В частности, главе Волчанского районного суда Харьковщины сообщили о подозрении в госизмене.

В ГБР выяснили, что после оккупации населенного пункта в Харьковской области глава местного суда лично начала подготовку учреждения к сотрудничеству с врагом.

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Как действовала подозреваемая

По данным Офиса генпрокурора , судья вступила в сговор с представителями страны-агрессора, которые оккупировали Волчанск в Чугуевском районе. Также она способствовала образованию так называемого "судебного органа России".

Согласно договоренности с оккупантами, подозреваемая провела общее собрание судей и работников аппарата Волчанского райсуда. Во время этого она побудила присутствующих сотрудничать с представителями оккупационной администрации, используя свой авторитет председателя суда.

Также подозреваемая призвала занять должности судей и работников аппарата в незаконном "судебном органе" страны-агрессора.

Глава суда во время проведения собрания также сообщила, что от представителей оккупационных властей можно будет получить денежную помощь. Речь идет о 10 тысячах рублей за осуществление правосудия в условиях войны.

Как рассказали в Офисе генпрокурора, подозреваемая также отметила, что российские оккупанты готовы сотрудничать и помогать функционированию "судебного органа" и не несут никакой угрозы.

Следователи ДБР сообщили ей о подозрении в государственной измене. Женщине грозит наказание до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Случаи государственной измены: последние новости

Сотрудники Службы безопасности Украины в Николаевской области обнаружили и задержали корректировщика огня. Его помощь оккупантам позволила вражеской артиллерии нанести прицельный огонь по Николаевскому бронетанковому заводу.

В Сумской области правоохранители задержали председателя общины, который планировал "сдать" город. По данным следствия, также он помогал российским оккупантам совершать их зверства против украинцев.

Служба безопасности Украины в апреле задержала во Львовской области гражданина нашего государства, который действовал по указаниям спецслужб России и выполнял задачи врага. Им оказался бывший осужденный, ранее отбывавший заключение на оккупированных территориях.

ДБР сообщило о подозрении в госизмене главы райсуда Харьковщины: смотрите видео