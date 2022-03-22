Сотрудничали с оккупантами: на Львовщине обнаружили очередных предателей Украины

Украинские правоохранители эффективно выявляют тех, кто решил предать Украину и работать на врага. Коллаборантов задерживают на всей территории Украины.

Львовским патрульным удалось задержать двух мужчин, которые подозреваются в сотрудничестве с российскими оккупантами. Ими уже занимается Служба безопасности Украины.

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Задержаны коллаборанты

На улице Князя Романа патрульные остановили автомобиль, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Во время проверки документов патрульные выяснили, что мужчина неоднократно пересекал границы России и Беларуси. Кроме того, в его телефоне обнаружили много контактов с российскими номерами.

На улице Липинского в телефоне молодого человека с Киевщины обнаружили подозрительные сообщения. Также он был подписан на антиукраинские каналы.

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