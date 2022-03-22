Львівським патрульним вдалося затримати двох чоловіків, які підозрюються у співпраці з російськими окупантами. Ними вже займається Служба безпеки України.

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Затримані колаборанти

На вулиці Князя Романа патрульні зупинили автомобіль, водій якого порушив правила дорожнього руху. Під час перевірки документів патрульні з'ясували, що чоловік неодноразово перетинав кордони Росії і Білорусії. Окрім того, в його телефоні виявили багато контактів з російськими номерами.

На вулиці Липинського в телефоні молодого чоловіка з Київщини виявили підозрілі повідомлення. Також він був підписаний на антиукраїнські канали.

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