Сотрудничать с оккупантами не будем, – городской голова Бердянска

Российские оккупанты вечером 27 февраля вошли в Бердянск. Городские власти отказались работать под руководством захватчиков и покинули админздание.

Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра Александр Свидло в видеообращении к жителям своего населенного пункта.

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Несколько часов назад в город вошли вооруженные российские солдаты и колонна военной техники. Они вошли во все админздания и предложили продолжить работу под их руководством. Считаю такое предложение неприемлемым. Мы покинули админздание, но продолжаем координировать работу удаленно,

– сказал городской голова.

Он поблагодарил всех, кто откликнулся и помогает Бердянску в этот сложный момент. Александр Свидло подчеркнул, что будет продолжать работу, пока это будет возможно.

"Мы должны с вами понимать, что идет война, а война – это опасность для здоровья и жизни каждого из нас. Сегодня Бердянск оказался на линии огня. Я не знаю, какой будет завтрашний день, но чувствую, что ночь будет тяжелой", – отметил политик.

Александр Свидло призвал всех жителей города сохранять спокойствие, находиться в укрытиях и не покидать их.