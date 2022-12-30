Об этом в эфире 24 Канала рассказал политолог Владимир Фесенко. Китай не хочет помогать в войне "слишком агрессивной России".
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30 декабря 2022 года состоялась разговор между Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем Путин заявил о том, что страны будут наращивать сотрудничество в военно-технической сфере. Китай также заявил о готовности наращивать стратегическое взаимодействие.
Китай дистанцируется
Фесенко акцентировал на важном факте, что этого разговора Путин добивался 2 месяца. Российскому диктатору даже пришлось направить с личным письмом бывшего президента Дмитрия Медведева, чтобы этот разговор состоялся. Это яркий факт, характеризующий нынешнее состояние отношений между Китаем и Россией.
Россия выступает с просьбами, как младший сателлит, а Пекин пытается в определенной степени дистанцироваться от слишком агрессивной Москвы,
– добавил политолог.
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Китаю нужны союзники в противостоянии с США
По словам Фесенко, Пекин хочет сохранять современное состояние стратегических отношений. У Си Цзиньпина стратегическое противостояние с Соединенными Штатами Америки. В этом противостоянии ему нужны более молодые партнеры, союзники такие, как Россия.
Но воевать вместе с Россией, помогать прямо России в этой войне Пекин не собирается,
– заметил спикер.
Москва хочет помощи уже сейчас, добавил Фесенко, и как можно более широкой. Но Пекин на это отвечает, что будет сотрудничать с Россией, дружить в стратегических измерениях, а сейчас оставляет воевать ее саму.
"Политический диссонанс между лидерами Китая и России уже ощущается", – подытожил политолог.
Что известно о сотрудничестве Китая и России
- Недавно министр иностранных дел Китая заявил, что Пекин планирует углубить связи с Москвой в 2023 году.
- Россия мечтает заручиться поддержкой Китая в войне против Украины. Но, по мнению российского правозащитника и оппозиционного политика Марка Фейгина, у Си Цзиньпина нет причин поддерживать Россию, он только хочет держать в напряжении США
- Корабли военно-морского флота России и Китая 22 декабря провели совместные учения в Восточно-Китайском море.
- По словам политолога Рамиса Юнуса, за 10 месяцев войны китайская сторона не отправила в Украину ничего из того, что просила Россия.