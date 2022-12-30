Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Китай не хоче допомагати у війні "занадто агресивній Росії".

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30 грудня 2022 року відбулася розмова між Владіміром Путіним та Сі Цзіньпінем. Путін заявив про те, що країни будуть нарощувати співпрацю у військово-технічній сфері. Китай також заявив про готовність нарощувати стратегічну взаємодію.

Китай дистанціюється

Фесенко акцентував на важливому факті, що цієї розмови Путін добивався 2 місяці. Російському диктатору навіть довелося відрядити з особистим листом колишнього президента Дмітрія Медведєва, аби ця розмова відбулася. Це яскравий факт, що характеризує теперішній стан відносин між Китаю та Росією.

Росія виступає з проханнями, як молодший сателіт, а Пекін намагається певною мірою дистанціюватися від занадто агресивної Москви,

– додав політолог.

Співпраця Росії та Китаю: дивитись відео

Китаю потрібні союзники у протистоянні з США

За словами Фесенка, Пекін хоче зберігати сучасний стан стратегічних відносин. У Сі Цзіньпіна стратегічне протистояння зі Сполученими Штатами Америки. У цьому протистоянні йому потрібні молодші партнери, союзники такі, як Росія.

Але воювати разом з Росією, допомагати прямо Росії в цій війні Пекін не збирається,

– зауважив спікер.

Москва хоче допомоги уже зараз, додав Фесенко, і якомога ширшої. Але Пекін на це відповідає, що буде співпрацювати з Росію, дружити у стратегічних вимірах, а зараз залишає воювати її саму.

"Політичний дисонанс між лідерами Китаю та Росії уже відчувається", – підсумував політолог.

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