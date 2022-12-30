Про це в ефірі 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Китай не хоче допомагати у війні "занадто агресивній Росії".
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30 грудня 2022 року відбулася розмова між Владіміром Путіним та Сі Цзіньпінем. Путін заявив про те, що країни будуть нарощувати співпрацю у військово-технічній сфері. Китай також заявив про готовність нарощувати стратегічну взаємодію.
Китай дистанціюється
Фесенко акцентував на важливому факті, що цієї розмови Путін добивався 2 місяці. Російському диктатору навіть довелося відрядити з особистим листом колишнього президента Дмітрія Медведєва, аби ця розмова відбулася. Це яскравий факт, що характеризує теперішній стан відносин між Китаю та Росією.
Росія виступає з проханнями, як молодший сателіт, а Пекін намагається певною мірою дистанціюватися від занадто агресивної Москви,
– додав політолог.
Співпраця Росії та Китаю: дивитись відео
Китаю потрібні союзники у протистоянні з США
За словами Фесенка, Пекін хоче зберігати сучасний стан стратегічних відносин. У Сі Цзіньпіна стратегічне протистояння зі Сполученими Штатами Америки. У цьому протистоянні йому потрібні молодші партнери, союзники такі, як Росія.
Але воювати разом з Росією, допомагати прямо Росії в цій війні Пекін не збирається,
– зауважив спікер.
Москва хоче допомоги уже зараз, додав Фесенко, і якомога ширшої. Але Пекін на це відповідає, що буде співпрацювати з Росію, дружити у стратегічних вимірах, а зараз залишає воювати її саму.
"Політичний дисонанс між лідерами Китаю та Росії уже відчувається", – підсумував політолог.
Що відомо про співпрацю Китаю та Росії
- Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін планує поглибити зв'язки з Москвою у 2023 році.
- Росія мріє заручитися підтримкою Китаю у війні проти України. Але, на думку російського правозахисника та опозиційного політика Марка Фейгіна, у Сі Цзіньпіна немає причин підтримувати Росію, він лиш хоче тримати в напрузі США.
- Кораблі військово-морського флоту Росії та Китаю 22 грудня провели спільні навчання в Східнокитайському морі.
- За словами політолога Раміса Юнуса, за 10 місяців війни, китайська сторона не відправила в Україну нічого з того, що просила Росія.