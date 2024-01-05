КНДР уже давно могла поставлять оружие России. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Олег Жданов, добавив, что по разным сообщениям Северная Корея уже передала миллион боеприпасов к артиллерии, в частности, к реактивной.

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Какая позиция Китая

Соединенные Штаты могут оказывать давление непосредственно на Россию или Китай. Что касается страны-агрессора, то остается все меньше возможностей вводить дополнительные санкции. С Китаем ситуация другая.

Северная Корея – это любимая игрушка Китая, которой он пытается контролировать ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Не забывайте, что у Китая и России есть общая граница с Северной Кореей, есть железная дорога, поэтому проконтролировать поставки техники, вооружения фактически невозможно,

– рассказал Олег Жданов.

Исключением может быть разве что спутниковая или агентурная разведка, если она есть в США.

Какой может быть реакция Америки

По мнению военного эксперта, у США свой сценарий ведения войны России с Украиной. К примеру, Соединенные Штаты могли бы заморозить выплату средств России за энергоносители, ведь в год за поставки газа и нефти Кремль зарабатывает 380 миллиардов долларов. Эта валюта идет через SWIFT, через семь банков России, которые до сих пор подключены к этой системе.

С Китаем труднее, потому что если мы посмотрим на внутренний валовой продукт Китая, то там 35% – это американский рынок. Там настолько интегрированная экономика, что введение каких-либо дополнительных санкций может негативно отразиться,

– подчеркнул Жданов.

При президентстве Дональда Трампа были попытки ввести денежные сборы с китайских товаров, но такая идея успеха не имела. Следовательно, Китай пользуется тем, что США вынуждены с ним договариваться, в частности о том, чтобы Пекин не дал команду поставлять боеприпасы из Северной Кореи в Россию.

Это еще один клубок, в котором, на мой взгляд, заправляет Китай,

– подчеркнул Жданов.

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