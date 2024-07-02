Китай недоволен действиями Путина: что очень нервирует Пекин

Владимир Зеленский и западные СМИ сообщали, что договоренность между Владимиром Путиным и КНДР могут негативно повлиять на отношения с Китаем. Подобная реакция Пекина объясняется тем, что Северная Корея может рассчитывать на поддержку военно-оборонного комплекса России.

Особенно это касается применения ядерного оружия, с чем Россия может помочь КНДР. Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, отметив, что таким сотрудничеством недовольны и Южная Корея с Японией.

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Что нервирует Пекин

По словам Гудкова, недовольство Китая из-за сотрудничества России с КНДР имеет политический характер. Однако смысл заключается в другом. Китай считает себя сильнейшей державой, которая не должна думать о ядерном оружии. Как только об этом начинают говорить, то Пекин теряет свое самое большое преимущество - население.

Поэтому Китай негативно относится к разговорам о применении ядерного оружия в любой войне, а союз Путина и Ким Чен Ына как раз является этой опасностью,

– подчеркнул российский оппозиционный политик.

Гудков объяснил, что Ким Чен Ын является человеком, который "бряцает" ядерным вооружением, которое создали в КНДР. Неизвестно о количестве ядерных боеголовок в Северной Корее, их характеристики: дальность и мощность. Как раз Россия сможет помочь КНДР скопонировать боеголовки и отправить их на определенное расстояние. Также Москва может помочь в строительстве атомной подводной лодки, которая может быть носителем баллистических ракет и привести в порядок систему наведения ракеты.

Там (в КНДР – 24 Канал) такое из-за постоянных столкновений с Южной Кореей, угрозы Японии. Китай является оппонентом этих стран, но не хочет обострять ситуацию, чтобы "запахло" войной,

– объяснил российский оппозиционный политик.