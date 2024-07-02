Особливо це стосується застосування ядерної зброї, з чим Росія може допомогти КНДР. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков, зауваживши, що такою співпрацею незадоволені й Південна Корея з Японією.

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Що нервує Пекін

За словами Гудкова, незадоволення Китаю через співпрацю Росії з КНДР має політичний характер. Однак сенс полягає в іншому. Китай вважає себе найсильнішою державою, яка не повинна думати про ядерну зброю. Як тільки про це починають говорити, то Пекін втрачає свою найбільшу перевагу-населення.

Тому Китай негативно відноситься до розмов про застосування ядерної зброї в будь-якій війні, а союз Путіна та Ким Чен Ина якраз є цією небезпекою,

– підкреслив російський опозиційний політик.

Гудков пояснив, що Ким Чен Ин є людиною, яка "брязкає" ядерним озброєнням, яке створили в КНДР. Невідомо про кількість ядерних боєголовок в Північній Кореї, їх характеристики: дальність та потужність. Якраз Росія зможе допомогти КНДР зкопонувати боєголовки та відправити їх на певну відстань. Також Москва може допомогти в будівництві атомного підводного човна, який може бути носієм балістичних ракет та довести до ладу систему наведення ракети.

Там (в КНДР – 24 Канал) таке через постійні сутички з Південною Кореєю, загрози Японії. Китай є опонентом цих країн, але не хоче загострювати ситуацію, щоб "запахло" війною,

– пояснив російський опозиційний політик.