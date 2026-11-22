Львов заключил официальное соглашение о партнерстве с Кордовой – вторым по величине городом Аргентины. Стороны закрепили сотрудничество двумя документами, благодаря чему аргентинский город сразу же присоединился к сети UNBROKEN Cities.

Об этом мэр Львова Андрей Садовый сообщил по итогам рабочей поездки в Аргентину.

Детали дальнейшего сотрудничества

Поскольку это очень далеко, мы подписали сразу два документа, чтобы не тратить время зря,

– рассказал Садовый.

Кроме того, во время визита в Буэнос-Айрес, по словам Садового, состоялся ряд встреч в городской администрации, Законодательной палате, Национальном конгрессе Аргентины, Палате торговли и услуг, а также в Аргентинской Раде по международным отношениям.

Одной из целей встреч было донесение информации о войне непосредственно от украинцев.

Партнеры готовы расширять сотрудничество, и не на словах, а через конкретные проекты: инвестиции, которые будут работать и платить налоги в Украине,

– отметил мэр Львова.

В настоящее время стороны уже готовят следующий практический этап – поездку украинской бизнес-делегации в Аргентину.

По словам Садового, в Аргентине сейчас проживает до 500 тысяч потомков украинцев, которые из поколения в поколение бережно хранят родную культуру. В частности, там продолжают работу субботние школы "Просвиты", украинские церкви и общественные организации.

Напомним, Великобритания будет производить украинские middle і deep strike дроны для Сил обороны. Оружие будут производить на британских мощностях при финансовой поддержке Лондона. Соответствующие соглашения ранее подписали министр обороны Украины Евгений Хмара и министр обороны Великобритании Уэс Стритинг.