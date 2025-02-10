Въезжают по студенческим визам: Россия покрывает нехватку рабочей силы северокорейцами, – ISW

Россия в дальнейшем продолжает сотрудничество с Северной Кореей. Так она пытается компенсировать дефицит ресурсов, сдерживающий ее экономику и военные усилия.

Разведка Южной Кореи утверждает, что за 2024 год более 13 тысяч северокорейских рабочих приехали в Россию для работы на стройках. По сравнению с 2023 – это почти в 12 раз больше, а еще – самое массовое с 2019. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Северокорейцы едут работать в Россию по студенческим визам

Значительная часть граждан КНДР въезжают в Россию по студенческим визам. Почти 7 900 человек приехали туда якобы для обучения.

Именно с этой целью также въехало рекордное количество северокорейцев в период с июля по сентябрь 2024 года, как раз перед началом развертывания войск Кима в России в начале октября.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия страдает от значительной нехватки рабочей силы как в гражданском, так и в оборонно-промышленном секторах. Прибытие нескольких тысяч северокорейцев для работы в гражданском секторе является маргинальным и не существенно облегчит нехватку рабочей силы в России,

– пишет ISW.

По состоянию на декабрь 2024 года Россия нуждалась в 1,5 миллионах работников.

Какая польза России от рабочих из КНДР

Однако, эти несколько тысяч рабочих из КНДР, которые недавно прибыли в Россию, "могут стать началом большего притока в будущем", а потому это существенно поможет россиянам с проблемами нехватки рабочей силы. Так же увеличились поставки северокорейского оружия за 2024 год.

Зарплата приезжих рабочих, похоже, меньше той, которую выплачивают россиянам. Это вскоре также может дать финансовую пользу российским предприятиям,

"Значительное увеличение количества северокорейцев, работающих в гражданском секторе России в будущем, также может освободить российских работников гражданского сектора для работы на российской оборонно-промышленной базе или войны в Украине", – добавляют в Институте изучения войны.

Россия нарушает резолюцию ООН

Используя северокорейских рабочих, Россия как постоянный член Совбеза ООН, нарушает резолюцию 2397 по КНДР, которую же сама и подписывала.

В частности, стране запретили испытывать межконтинентальную баллистическую ракету, отправлять своих граждан за границу для работы.

Также документ обязывает все страны-члены ООН выслать северокорейцев, работающих за рубежом.

Как отметили в ISW, Россия, вероятно, использует прикрытие студенческих виз, чтобы скрыть нарушение этой резолюции.