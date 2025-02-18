Будет иметь последствия для Азиатско-Тихоокеанского региона, – Буданов о сотрудничестве России и КНДР

Россия и КНДР продолжают военное сотрудничество. Это негативно влияет на безопасность в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всего международного сообщества.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя ГУР Кирилла Буданова южнокорейскому изданию The Chosun.

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Будущая армия КНДР будет кардинально отличаться, – Буданов

Буданов отметил, что Северная Корея использует войну в Украине, чтобы получить реальный боевой опыт и модернизировать свои военные технологии. В частности, россияне уже ей помогли модернизировать баллистические ракеты KN-23, которые стали более точными.

Это сотрудничество достигает высокого уровня и представляет серьезную угрозу для международного сообщества ... Участие армии КНДР в войне против Украины будет иметь долговременные последствия для системы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе,

– подчеркнул Буданов.

Несмотря на потери примерно в 4000 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными, Северная Корея продолжает вместе с Россией активно вести совместные военные операции.

Руководитель ГУР отметил, что будущая армия КНДР будет кардинально отличаться от той, что была раньше.