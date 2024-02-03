Турция вымывает финансовый, человеческий ресурс из России. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян, добавив, что как только это начинает угрожать введением санкций, Турция сразу прорисовывает для себя определенную стену защиты.

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Чего хочет Эрдоган

"Турция действует, как все другие страны из недемократического лагеря. Они понимают, что Россия – это супермаркет перед закрытием. Его будут расформировывать, поэтому товары идут с большой скидкой. А у них есть "клубная карта" и они могут первыми зайти в супермаркет и выбрать то, что им нужно", – рассказал Олег Саакян.

Он добавил, что как только возникают определенные опасности, Турция активизирует другие направления. Сейчас страна достигла в отношениях с Западом фиксации своих прихотей в обмен за голосование за членство Швеции в НАТО.

Справочно: В январе 2023 года парламент Турции одобрил заявку о присоединении Швеции в НАТО. Голосование состоялось после многомесячных дискуссий. Единственная страна, которая еще не одобрила заявку Швеции, – это Венгрия.

Турция получила F-16, снятие части запретов на сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса. Эти санкции были введены против страны после "подавления" там революции в 2016 году Поэтому сейчас у них потепление в отношениях с Западом. На этом фоне они не хотят так дерзко нарушать санкционное давление.

Сейчас Турция заняла антиизраильскую позицию в своей официальной риторике. Но если мы посмотрим на торговое сотрудничество между странами, то оно растет. То есть слова расходятся с действиями. Это и есть часть восточной дипломатии. Турция – ее яркий представитель.

Такую же ситуацию можно увидеть между Китаем и Россией. Там действует прагматизм, поэтому слова – отдельно, ценности – отдельно, а деньги – более того отдельно,

– подчеркнул политолог.

Какие отношения между Россией и Турцией