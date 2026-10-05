"Скоро будут хорошие новости": республиканец раскрыл планы Трампа относительно оружия для Украины

Украина существенно наращивает потенциал собственного военно-промышленного комплекса и углубляет технологическое партнерство с США. Несмотря на противоречивые заявления политиков в Вашингтоне, за кулисами принимаются решения о совместном производстве.

Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что масштабные изменения в оборонной сфере принесут весомый результат уже в ближайшее время. По его словам, ключевую роль играет как развитие отечественной баллистики, так и углубление оборонного сотрудничества с США.

Почему украинская баллистика меняет оборонные возможности?

Борис Пинкус обратил внимание на успехи Украины в создании собственного высокоточного вооружения. По его словам, создание баллистических ракет позволяет стране действовать независимо от внешних разрешений.

Украина впервые применила свои собственные баллистические ракеты. Теперь ей уже не нужны разрешения или просьбы "дайте нам то, дайте это", а она разрабатывает оружие самостоятельно. В настоящее время ракета FP-7 имеет радиус действия 250 километров, но уже в разработке находится новая ракета FP-9, которая будет летать на 850 и более километров,

– подчеркнул он.

Также он развеял опасения относительно изменений в военной поддержке со стороны Вашингтона. Несмотря на перераспределение отдельных незначительных финансовых пакетов, ключевые решения Трампа направлены на существенную поддержку Украины.

"Трамп подписал указ о выделении Украине 2,68 миллиарда долларов на продажу оружия. Сюда входит много видов вооружения, в том числе ракеты ATACMS. А украинская баллистическая ракета по своим характеристикам даже лучше российских "Искандеров" и очень близка к ATACMS", – подчеркнул Пинкус.

Как продвигается совместное производство с США?

Он также рассказал, что сейчас шесть украинских компаний работают в США над организацией совместных предприятий. Речь идет о выпуске ракет и дронов с реактивными двигателями непосредственно в Украине.

Украинские разработки дронов прошли испытания в Аризоне на самом высоком уровне в присутствии главнокомандующих ВВС и Сухопутных войск США. Пентагон уже приступает к разработке контрактов между украинскими и американскими компаниями,

– отметил общественный деятель.

По мнению республиканца, сочетание мощного отечественного производства и американских технологий даст ощутимый результат на поле боя уже в ближайшее время.

"Если к этому добавить украинские разработки в области баллистических ракет, то я уверен, что в ближайшие полтора-два месяца у нас будут очень хорошие новости с фронтов Украины", – подытожил Борис Пинкус.

Республиканец о сотрудничестве с США и украинской баллистике: смотрите видео