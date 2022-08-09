Такое мнение 24 канала высказал глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк. После встречи с Путиным в Сочи турецкий лидер заявил, что в Турции 5 банков вводят российскую платежную систему "Мир" .

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По информации газеты The Financial Times, западные страны озабочены сближением Турции и России. Евросоюз даже не исключает возможности введения санкций против Анкары.

Предупреждение Анкари от Запада

По мнению Романюка, такие сообщения в западной печати – это предупреждение Анкари от Запада.

Я более чем уверен, что Запад и США отреагируют молниеносно. Сначала будет серия дипломатических переговоров. Если же Эрдоган не откажется от своего намерения, то турецкая банковская система может подвергнуться санкциям,

– подчеркнул член Атлантического совета.

Он добавил, что турецкие банки могут быть заблокированы в западных странах, из-за чего не смогут проводить операции в мире.

Какой выбор предстанет перед Эрдоганом

Глава организации "Украина в НАТО" считает, что Эрдогану придется выбирать : вводить российскую платежную систему "Мир" или "нарываться" на санкции со всего мира.

"Здесь не о чем дискутировать. Надо очень больно избивать за такие действия по банкам, которые согласились сотрудничать с россией", – отметил Романюк.

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