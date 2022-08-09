Такое мнение 24 канала высказал глава всеукраинской общественной организации "Украина в НАТО", член Атлантического совета Юрий Романюк. После встречи с Путиным в Сочи турецкий лидер заявил, что в Турции 5 банков вводят российскую платежную систему "Мир" .
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По информации газеты The Financial Times, западные страны озабочены сближением Турции и России. Евросоюз даже не исключает возможности введения санкций против Анкары.
Предупреждение Анкари от Запада
По мнению Романюка, такие сообщения в западной печати – это предупреждение Анкари от Запада.
Я более чем уверен, что Запад и США отреагируют молниеносно. Сначала будет серия дипломатических переговоров. Если же Эрдоган не откажется от своего намерения, то турецкая банковская система может подвергнуться санкциям,
– подчеркнул член Атлантического совета.
Он добавил, что турецкие банки могут быть заблокированы в западных странах, из-за чего не смогут проводить операции в мире.
Какой выбор предстанет перед Эрдоганом
Глава организации "Украина в НАТО" считает, что Эрдогану придется выбирать : вводить российскую платежную систему "Мир" или "нарываться" на санкции со всего мира.
"Здесь не о чем дискутировать. Надо очень больно избивать за такие действия по банкам, которые согласились сотрудничать с россией", – отметил Романюк.
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Сотрудничество Турции и России: коротко
- Турция решила улучшить сотрудничество с путинским режимом. На переговорах в Сочи Реджеп Эрдоган договорился с Путиным о сотрудничестве в туризме, сельском хозяйстве и энергетике. Также страны хотят довести товарооборот до 100 миллиардов долларов .
- россияне в ответ на мощные санкции Запада решили потребовать платить им за энергоносители рублями. Турция согласилась платить за часть российского газа в рублях .
- По мнению политолога Олега Саакяна, Эрдоган пошел на такой шаг, поскольку хочет извлечь выгоду от сотрудничества с россией . По его словам, происходит миграция российских олигархов и их компаний в Турцию. Они резко меняют юрисдикцию и "перекрашиваются" в турецкие компании, чтобы на них не действовали санкции Запада. Соответственно, Анкара получает российские деньги.