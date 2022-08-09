Таку думку 24 каналу висловив голова всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", член Атлантичної ради Юрій Романюк. Після зустрічі із путіним у Сочі турецький лідер заявив, що у Туреччині 5 банків запроваджують російську платіжну систему "Мір".

Зверніть увагу Чи може Туреччина надати путіну військову допомогу: припущення політолога

За інформацією газети The Financial Times, західні країни стурбовані зближенням Туреччини та росії. Євросоюз навіть не відкидає можливості введення санкцій проти Анкари.

Попередження Анкарі від Заходу

На думку Романюка, такі повідомлення у західній пресі – це попередження Анкарі від Заходу.

Я більш ніж переконаний, що Захід і США відреагують блискавично. Спочатку буде серія дипломатичних переговорів. Якщо ж Ердоган не відмовиться від свого наміру, то турецька банківська система може зазнати санкцій,

– наголосив член Атлантичної ради.

Він додав, що турецькі банки можуть бути заблоковані у західних країнах, через що не зможуть здійснювати операції у світі.

Який вибір постане перед Ердоганом

Голова організації "Україна в НАТО" вважає, що Ердогану доведеться обирати: запроваджувати російську платіжну систему "Мір" чи "нариватися" на санкції від усього світу.

"Тут немає про що дискутувати. Треба дуже боляче бити за такі дії по банках, які погодилися співпрацювати з росією", – зазначив Романюк.

Юрій Романюк розповів, як у кремлі злякалися зустрічі путіна і Зеленського на саміті G20: дивіться відео

Співпраця Туреччини і росії: коротко