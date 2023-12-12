В эфире 24 Канала политолог-международник Руслан Осипенко сказал, настолько этот континент важен для нашего государства. Отметим, что Украина стремится нарастить сотрудничество в латиноамериканском регионе, в том числе и в сфере безопасности.

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Соревнования за страны Глобального Юга

Латинская Америка – очень принципиальный континент. Сейчас за него соревнуются Соединенные Штаты Америки и Китай.

В 2023 году мы видели соревнования за страны Глобального Юга, частью которых является Южная Америка. Решается, кто будет определять повестку дня международных отношений в 21 веке,

– сказал Осипенко.

По его словам, если Глобальный Юг или его большинство станет в фарватере демократических стран, будут поддерживать Формулу мира, разрабатываемую Украиной и США, нормами и стандартами ООН, то и правда будет на украинской стороне.

Держаться фарватеру – придерживаться в своей деятельности, поведении, поступках какой-либо позиции, определенного направления.

Впрочем, если страны будут идти в фарватере противоположного лагеря, который возглавляет Китай, тогда будет очень сложно всем демократическим странам без исключения не только Украине, но и Европе, США, потому что повестка дня будет определять страны персоналистских режимов.

Как прошла встреча Зеленского с лидерами стран Южной Америки

Владимир Зеленский 10 декабря прибыл в Аргентину на инаугурацию новоизбранного президента Хавьера Милея. Находясь в Буэнос-Айресе, украинский лидер провел встречи с рядом лидеров Южной Америки – президентами Парагвая, Уругвая и Эквадора.

Во время встречи с президентом Республики Парагвай Сантьяго Пеньей президент поблагодарил за решительную поддержку Украины в рамках международных организаций. К тому же Зеленский выразил надежду на то, что Сантьяго Пенья присоединится к воплощению Формулы мира.

Президент Уругвай Луис Лакалье Поу глава Украины также поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства. А с президентом Даниэлем Нобоа они обсудили возможности развития двустороннего сотрудничества Украины и Эквадора: в сфере безопасности, диджитализации, торговли сельскохозяйственной продукцией.

Всех трех президент призвал поддержать Формулу мира и пригласил в Украину.