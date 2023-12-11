Победитель выборов в Аргентине еще во время своей кампании выражал симпатию нашему государству и осуждал войну. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что визит важный, а возможностью поговорить с Милеем нужно было воспользоваться.

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О чем могли говорить Зеленский и Милей

Латинская Америка – довольно непростой регион, в котором Россия сохраняет мощное влияние. По словам политолога, там есть прямые союзники страны-агрессора. Также некоторые лидеры до сих пор "заиграют" с Россией или пытаются выступить в роли посредников, как, например, соседняя Бразилия.

Украинские президенты уже давно не посещали Латинскую Америку. Сегодня этот визит важен, потому что нужно бороться за симпатии и голоса стран Глобального Юга,

– заметил Владимир Фесенко.

На данный моментВладимир Зеленский активно работает над тем, чтобы подготовить Глобальный саммит мира, который должен пройти в 2024 году. На нем планируют обсудить Формулу мира, ее условия и позицию Украины по этому поводу.

Обратите внимание ! Владимир Зеленский впервые представил Формулу мира в ноябре 2022 года на саммите "Большой двадцатки". Она предполагает набор определенных решений, которые должны гарантировать мир. В частности говорится о ядерной безопасности, освобождении всех пленных, выводе российских войск, восстановлении территориальной целостности. Киев призывает ведущие страны быть творцами мира вместе с Украиной.

"Думаю, именно об этом президент Зеленский будет говорить с лидерами разных стран, особенно Латинской Америки. В продвижении этой идеи президент Аргентины может быть его партнером и союзником", – подчеркнул Фесенко.

Следовательно, этот визит, вероятно, спланировали для продвижения интересов Украины в регионе. Рассматривали разные варианты, как это сделать, но представился хороший случай – приехать на инаугурацию, поздравить нашего потенциального союзника в геополитических вопросах и заодно пообщаться с лидерами других стран.

Что известно о визите Зеленского в Аргентину