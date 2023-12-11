Переможець виборів в Аргентині ще під час своєї кампанії висловлював симпатію нашій державі та засуджував війну. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, додавши, що візит є важливий, а можливістю поговорити з Мілеєм треба було скористатися.

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Про що могли говорити Зеленський та Мілей

Латинська Америка – це доволі непростий регіон, у якому Росія зберігає потужний вплив. За словами політолога, там є прямі союзники країни-агресорки. Також певні лідери досі "заграють" з Росією або намагається виступити у ролі посередників, як, наприклад, сусідня Бразилія.

Українські президенти вже давно не відвідували Латинську Америку. Сьогодні цей візит важливий, бо треба боротися за симпатії та голоси країн Глобального Півдня,

– зауважив Володимир Фесенко.

Наразі Володимир Зеленський активно працює над тим, щоб підготувати Глобальний саміт миру, який має відбутися у 2024 році. На ньому планують обговорити Формулу миру, її умови та позицію України щодо цього.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський вперше презентував Формулу миру у листопаді 2022 року на саміті "Великої двадцятки". Вона передбачає набір певних рішень, які мають гарантувати мир. Зокрема мовиться про ядерну безпеку, звільнення всіх полонених, виведення російських військ, відновлення територіальної цілісності. Київ закликає провідних держав світу бути співтворцями миру разом з Україною.

"Думаю, саме про це президент Зеленський говоритиме з лідерами різних країн, особливо Латинської Америки. У просуванні цієї ідеї президент Аргентини може бути його партнером і союзником", – підкреслив Фесенко.

Відтак, цей візит, ймовірно, спланували для того, щоб просувати інтереси України у регіоні. Розглядали різні варіанти, як це зробити, але випала гарна нагода – приїхати на інавгурацію, привітати нашого потенційного союзника у геополітичних питаннях і заодно поспілкуватися з лідерами інших країн.

Що відомо про візит Зеленського в Аргентину