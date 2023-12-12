В ефірі 24 Каналу політолог-міжнародник Руслан Осипенко сказав, настільки цей континент важливий для нашої держави. Зазначимо, що Україна прагне наростити співпрацю у латиноамериканському регіоні, зокрема й у сфері безпеки.

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Змагання за країни Глобального Півдня

Латинська Америка – надзвичайно важливий континент. Зараз за нього змагаються Сполучені Штати Америки та Китай.

Протягом 2023 року ми бачили змагання за країни Глобального Півдня, частиною яких є Південна Америка. Вирішується, хто буде визначати порядок денний міжнародних стосунків у 21-му сторіччі,

– мовив Осипенко.

За його словами, якщо Глобальний Південь або його більшість стане у фарватері демократичних країн, підтримуватимуть Формулу миру, яку розробляла Україна та США, норми та стандарти ООН, то й правда буде на українському боці.

Триматися фарватеру – дотримуватися у своїй діяльності, поведінці, вчинках якоїсь або чиєїсь позиції, певного напряму.

Втім, якщо країни йтимуть у фарватері протилежного табору, який очолює Китай, то тоді буде дуже складно усім демократичним країнам без винятку не тільки Україні, а й Європі, США, тому що порядок денний визначатимуть країни персоналістських режимів.

Як пройшла зустріч Зеленського з лідерами країн Південної Америки

Володимир Зеленський 10 грудня прибув до Аргентини на інавгурацію новообраного президента Хав'єра Мілея. Перебуваючи в Буенос-Айресі, український лідер провів зустрічі із низкою лідерів Південної Америки – президентами Парагваю, Уругваю та Еквадору.

Під час зустрічі з президентом Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю президент подякував за рішучу підтримку України в межах міжнародних організацій. До того ж Зеленський висловив сподівання, що Сантьяго Пенья долучиться до втілення Формули миру.

Президенту Уругваю Луїсу Лакальє Поу глава України також подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. А з президентом Даніелем Нобоа вони обговорили можливості розвитку двосторонньої співпраці України та Еквадору: у безпековій сфері, діджиталізації, торгівлі сільськогосподарською продукцією.

Усіх трьох президент закликав підтримати Формулу миру та запросив до України.