Более 10 стран обратились к Украине за помощью в противодействии "Шахедам", – Зеленский

Украина получила более 10 обращений от стран мира по поддержке в защите от иранских "Шахедов". Поскольку именно украинские военные имеют наибольшую экспертизу и соответствующий опыт.

Об этом Владимир Зеленский заявил на совместной пресс-конференции с Эммануэлем Макроном 13 марта в Париже.

Как Украина может помочь союзникам в противодействии дронам?

Украинский лидер отметил, что более 10 стран обратились к Украине с просьбой помочь противодействовать иранским "Шахедам". Речь идет о тех самых дронах, которые Россия активно применяет для атак по украинским городам, после того, как получила их от Ирана и прошла соответствующее обучение по их применению.

Президент заявил, что из-за масштабных атак украинские бойцы получили уникальную экспертизу в противодействии таким беспилотникам. Это включает разработку перехватчиков, новые технологические решения и создание комплексной системы защиты от ударных БпЛА.

Важно! 12 марта заместитель командующего Воздушных сил ВСУ Павел Елизаров заявил, что Украина утвердила создание собственного "Железного купола", чтобы защитить всю территорию от вражеских воздушных целей. По его словам, система будет состоять из четырех компонентов и будет защищать именно от ударных беспилотников. Тогда как все остальные цели будут сбивать огневые группы, "малое ПВО" и другие системы ПВО.

По словам Зеленского, эффективное противодействие таким угрозам требует не только наличия перехватчиков, но и практического опыта их применения, а также отлаженной работы радаров и всей системы ПВО.

Украина готова делиться этим опытом с партнерами, которые поддерживают ее войне, добавил глава государства. По его словам, вопрос совместной защиты от дроновых атак планируют обсуждать с международными лидерами, поскольку современные войны демонстрируют новые угрозы и потребность в тесном взаимодействии союзников в сфере безопасности.

