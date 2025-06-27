Производство беспилотников могло бы быть новым направлением сотрудничества Украины и США. Такое мнение 24 Каналу озвучил член Республиканской партии Борис Пинкус.

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Новое направление сотрудничества

Борис Пинкус отметил, что в США идут разговоры о том, чтобы, возможно, помогать Украине изготавливать дроны. Украинцы изготавливают их с высокой точностью. А впоследствии рассматриваются возможность покупать БПЛА у нашего государства и даже помогать ими другим странам, которые в этом нуждаются.

В США об этом знают. Это новое направление, кроме использования украинских недр относительно добычи и переработки редкоземельных материалов. Это уже оружие, разработанное самими украинцами,

– подчеркнул он.

Интересно то, что Украина – единственная страна в мире, которая имеет армию морских дронов, которыми успешно атакует объекты врага. США наблюдают за этим. Вероятно, конгрессмены постоянно рассказывают об этом Дональду Трампу.