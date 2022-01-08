Сотрудники акимата Алматы получили огнестрельные ранения

Работники акимата Алматы, сопровождавшие журналистов местного телеканала, пострадали во время стрельбы. Сейчас их жизни уже ничего не угрожает.

Этот инцидент произошел в ночь на 6 января. Впоследствии информацию о пострадавших представителях власти подтвердили в местном органе здравоохранения.

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Чиновники были с журналистами

Собеседник журналистов уточнил, что пострадали чиновники, сопровождавшие журналистов телеканала "Алматы". Впрочем, точного диагноза назвать он не смог. "У них огнестрельное ранение грудной клетки. Насколько знаю, их состоянию ничего не угрожает", – заверил источник.

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Согласно информации анонимного источника, съемочная группа направлялась к акиму – председателю местного органа. Они должны были записать его обращение к казахам.

В ночь с 5 на 6 января журналисты Orda.kz получили информацию о нескольких автоматных очередях. Их было слышно из района резиденции президента. Позже источник уточнил, что под обстрел попала съемочная группа местного телеканала. Один из корреспондентов пострадал, а водитель – погиб.

Позже собеседник издания добавил, что по неподтвержденным данным, пострадать могли и заместители акима Алматы – Мухит Азирбаев и Максат Кикимов. Мол, авто с чиновниками сопровождало съемочную группу журналистов. Впрочем, представитель Азирбаева опроверг информацию о ранении.

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