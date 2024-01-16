Сравнили с временами Януковича: в ИМИ отреагировали на скандалы вокруг BihusInfo и Николова
Источник:Институт массовой информации
Институт массовой информации отреагировал на громкий скандал вокруг сотрудников Bihus.Info. Также ИМИ прокомментировал ситуацию в отношении журналиста Юрия Николова.
Директор Института массовой информации Оксана Романюк прокомментировала последние скандалы вокруг работников СМИ. Она опубликовала заявление с призывом.
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В ИМИ обратились к власти
Романюк призвала власти отреагировать на системное давление на журналистов. Речь идет именно о ситуациях с Юрием Николовым и командой Bihus.Info. Они раскрывали проблемы коррупции в Украине.
Если сегодня до вечера (16 января – 24 Канал) не будет жесткой реакции власти на системное давление на журналистов, будет очень и очень плохо для Украины как для демократического государства. Вчера – атака на расследователя "Наших денег" Юрия Николова, сегодня – на Bihus.Info. До этого было системное давление на "Детектор медиа" и Севгиль Мусаеву, "Бабель" и другие медиа,
– написала она.
По ее словам, целенаправленная охота на медиа, слежка и запись скрытого видео недопустима в демократической стране.
Директор ИМИ добавила, что ей очень жаль наблюдать примеры, напоминающие времена президента-беглеца и государственного предателя Виктора Януковича. Она подчеркнула, что таким временам не место в 2024 году.
Что этому предшествовало
Недавно соцсетями распространялось видео, на котором некоторые сотрудники Bihus.Info обсуждали планирование новогоднего корпоратива. Часть этих людей хотела праздновать под действием наркотических веществ.
В заголовке видео говорилось, что журналисты-расследователи проекта якобы употребляли наркотики. Однако на самом деле среди медийщиков там был только один человек. Остальные занимали должности водителей, операторов, SMM-специалистов и т.д. Запись также содержала телефонный перехват разговора, на котором некоторые работники попросили одного из водителей-операторов достать запрещенные вещества.
Сам руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что употребляли запрещенные вещества не журналисты из его команды, а операторы. Он уволил этих людей и сказал, что сейчас редакция ищет замену. Бигус также заявил, что видео скрыто записали неизвестные во время новогоднего корпоратива редакции в гостиничном комплексе по Киеву. Он назвал тайные прослушивания и снятия незаконными действиями. По его словам, в доме, где проживали сотрудники, установили камеру.
Перед этим случился еще один скандал. Юрий Николов сообщил, что в воскресенье, 14 января, в его дом ломились неизвестные люди. Они пытались запугать журналиста, однако его не было дома.К слову, именно благодаря Юрию Николову появился мем "яйца по 17". Он провел расследование злоупотреблений на закупках для Минобороны Украины.
В результате эти неустановленные лица испугали его маму. Они оклеили дверь бумажками и кричали, чтобы Николов "шел служить". Сам журналист считает, что эти люди могут быть связаны с оккупантами или с коррупционерами.