Сравнили с временами Януковича: в ИМИ отреагировали на скандалы вокруг BihusInfo и Николова

Институт массовой информации отреагировал на громкий скандал вокруг сотрудников Bihus.Info. Также ИМИ прокомментировал ситуацию в отношении журналиста Юрия Николова.

Директор Института массовой информации Оксана Романюк прокомментировала последние скандалы вокруг работников СМИ. Она опубликовала заявление с призывом.

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В ИМИ обратились к власти

Романюк призвала власти отреагировать на системное давление на журналистов. Речь идет именно о ситуациях с Юрием Николовым и командой Bihus.Info. Они раскрывали проблемы коррупции в Украине.

Если сегодня до вечера (16 января – 24 Канал) не будет жесткой реакции власти на системное давление на журналистов, будет очень и очень плохо для Украины как для демократического государства. Вчера – атака на расследователя "Наших денег" Юрия Николова, сегодня – на Bihus.Info. До этого было системное давление на "Детектор медиа" и Севгиль Мусаеву, "Бабель" и другие медиа,

– написала она.

По ее словам, целенаправленная охота на медиа, слежка и запись скрытого видео недопустима в демократической стране.

Директор ИМИ добавила, что ей очень жаль наблюдать примеры, напоминающие времена президента-беглеца и государственного предателя Виктора Януковича. Она подчеркнула, что таким временам не место в 2024 году.

Что этому предшествовало

Недавно соцсетями распространялось видео, на котором некоторые сотрудники Bihus.Info обсуждали планирование новогоднего корпоратива. Часть этих людей хотела праздновать под действием наркотических веществ.

В заголовке видео говорилось, что журналисты-расследователи проекта якобы употребляли наркотики. Однако на самом деле среди медийщиков там был только один человек. Остальные занимали должности водителей, операторов, SMM-специалистов и т.д. Запись также содержала телефонный перехват разговора, на котором некоторые работники попросили одного из водителей-операторов достать запрещенные вещества.

Сам руководитель проекта Bihus.Info Денис Бигус заявил, что употребляли запрещенные вещества не журналисты из его команды, а операторы. Он уволил этих людей и сказал, что сейчас редакция ищет замену. Бигус также заявил, что видео скрыто записали неизвестные во время новогоднего корпоратива редакции в гостиничном комплексе по Киеву. Он назвал тайные прослушивания и снятия незаконными действиями. По его словам, в доме, где проживали сотрудники, установили камеру.

Перед этим случился еще один скандал. Юрий Николов сообщил, что в воскресенье, 14 января, в его дом ломились неизвестные люди. Они пытались запугать журналиста, однако его не было дома.

, именно благодаря Юрию Николову появился мем "яйца по 17". Он провел расследование злоупотреблений на закупках для Минобороны Украины.

В результате эти неустановленные лица испугали его маму. Они оклеили дверь бумажками и кричали, чтобы Николов "шел служить". Сам журналист считает, что эти люди могут быть связаны с оккупантами или с коррупционерами.