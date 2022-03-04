Сотрудники прокуратуры Гаагского трибунала выехали в Украину – расследовать преступления России

Сотрудники офиса прокурора Гаагского трибунала Карима Хана выехали в Украину. Здесь они приступят к расследованию военных преступлений России против Украины.

В Офисе генерального прокурора Украины на этот счет отметили: "Военные преступники России должны быть наказаны!" Безусловно, с этим сейчас согласен весь цивилизованный мир.

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Путин с приспешниками все ближе к Гааге: команда прокуроров-расследователей выехала в Украину

Беспрецедентное количество стран – почти четыре десятка – одномоментно обратились в Международный уголовный суд в Гааге из-за вторжения России в Украину. Требование одно: немедленно расследовать военные преступления страны-агрессора.

В настоящее время известно, что Международный суд ООН 7 и 8 марта проведет слушания по иску Украины против России (подан 27 февраля).

А 3 марта гаагский прокурор Карим Хан заявил, что его команда начинает расследование и сбор улик военных преступлений и преступлений россиян против человечности в Украине.

И уже в этот же день стало известно, что прокуроры-расследователи Международного уголовного суда поехали в Украину, чтобы заниматься следствием непосредственно.

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