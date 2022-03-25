Сотрудники "Росатома", работавшие на Ровненской АЭС, осудили войну против Украины

Российские охранники осудили действия оккупантов и заявили, что боятся возвращаться в Россию. Они возмутились обстрелами украинских АЭС и убийством мирных граждан.

Об этом они заявили в видеообращении 25 марта, которое обнародовал "Энергоатом".

Важно Энергоатом возмутился заявлениями о "сдаче" оккупантам Запорожской АЭС

Сотрудники "Росатома" заявили, что прибыли в Украину 22 февраля – то есть еще до войны России против Украины. На территорию Ровенской АЭС они доставили радиоактивное топливо. Только 17 марта удалось полностью разгрузить и передать груз станции.

Мы завершили свою работу согласно договоренностям. Претензий к Украине у нас нет. Мы работали в хороших условиях. С начала войны в Украине мы видим ужасы, которые делают наши сограждане. Они убивают детей, матерей и мирных граждан Украины. Здесь мы увидели всю правду,

– сказал один из сотрудников "Росатома".

Они также осудили российских военных за то, что они делают в Украине.

"Я не понимаю, как командиры могут отдавать приказы бомбить атомные станции. Последствия таких действий могут привести к ядерной катастрофе. Мы не понимаем, почему происходит обстрел Чернобыльской и Запорожской АЭС", – говорится в обращении.

Они добавили, что не хотят участвовать в этом. А после всего увиденного им страшно возвращаться в Россию.

Обращение сотрудников "Росатома": смотрите видео

Россияне продолжают подрывать на территории Запорожской электростанции станции снаряды и неразорвавшиеся мины, когда они ее обстреливали. Все 6 энергоблоков обслуживает украинский персонал, смены имеют возможность ротации. Все технические решения работники вынуждены согласовывать с командиром захватчиков.

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