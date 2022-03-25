Про це вони заявили у відеозверненні 25 березня, яке оприлюднив "Енергоатом".
Важливо Енергоатом обурився заявами про "здачу" окупантам Запорізької АЕС
Співробітники "Росатома" заявили, що прибули до України 22 лютого – тобто ще до війни Росії проти України. На територію Рівненської АЕС вони доправили радіоактивне паливо. Лише 17 березня вдалося повністю розвантажити та передати вантаж станції.
Ми завершили свою роботу згідно з домовленостями. Претензій до України ми не маємо. Ми працювали у хороших умовах. Від початку війни в Україні ми бачимо жахіття, які роблять наші співгромадяни. Вони вбивають дітей, матерів та мирних громадян України. Тут ми побачили всю правду,
– сказав один зі співробітників "Росатома".
Вони також засудили російських військових за те, що вони роблять в Україні.
"Я не розумію, як командири можуть віддавати накази бомбити атомні станції. Наслідки таких дій можуть призвести до ядерної катастрофи. Ми не розуміємо, чому відбувається обстріл Чорнобильської та Запорізької АЕС", – мовиться у зверненні.
Вони додали, що не хочуть брати участь у цьому. А після всього побаченого їм страшно повертатися в Росію.
Звернення співробітники "Росатома": дивіться відео
Росіяни продовжують підривати на території Запорізької електростанції станції снаряди та міни, що не розірвалися, коли вони її обстрілювали. Всі 6 енергоблоків обслуговує український персонал, зміни мають можливість ротації. Всі технічні рішення працівники вимушені погоджувати з командиром загарбників.
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