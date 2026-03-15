НАБУ убеждает, что их сотрудника задержала СБУ

Вечером воскресенья, 15 марта, на блокпосту на въезде в Сумы сотрудники СБУ задержали представителя НАБУ. Его, по показаниям антикоррупционного бюро, схватили безосновательно, ведь он выполнял служебные обязанности в городе.

Детали инцидента сообщили в НАБУ. Там рассказали и о задержанном.

Что известно о случае?

Основанием для задержания сотрудника НАБУ якобы стала информация о проживании его родителей на территориях, находящихся под временной оккупацией.

При этом в НАБУ отмечают, что перед вступлением в должность этот специалист успешно преодолел полный цикл проверок, в частности тестирование на полиграфе, организованное Управлением внутреннего контроля Бюро.

Во время этих процедур отдельно исследовались риски относительно его возможных контактов или взаимодействия с представителями страны-агрессора или коллаборационистами.

Такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и выполнения служебных полномочий в рамках уголовного производства,

– подчеркнули в бюро.

Там продолжают выяснять все обстоятельства инцидента и пообещали предоставить детали позже.

Какая предыстория?