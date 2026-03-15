НАБУ убеждает, что их сотрудника задержала СБУ
- Сотрудника НАБУ задержала СБУ на блокпосту в Сумах из-за подозрений относительно проживания его родителей на оккупированных территориях.
- НАБУ заявляет, что задержание препятствует их работе и утверждает, что специалист прошел все проверки перед назначением, включая полиграф.
Вечером воскресенья, 15 марта, на блокпосту на въезде в Сумы сотрудники СБУ задержали представителя НАБУ. Его, по показаниям антикоррупционного бюро, схватили безосновательно, ведь он выполнял служебные обязанности в городе.
Детали инцидента сообщили в НАБУ. Там рассказали и о задержанном.
Что известно о случае?
Основанием для задержания сотрудника НАБУ якобы стала информация о проживании его родителей на территориях, находящихся под временной оккупацией.
При этом в НАБУ отмечают, что перед вступлением в должность этот специалист успешно преодолел полный цикл проверок, в частности тестирование на полиграфе, организованное Управлением внутреннего контроля Бюро.
Во время этих процедур отдельно исследовались риски относительно его возможных контактов или взаимодействия с представителями страны-агрессора или коллаборационистами.
Такие действия препятствуют НАБУ осуществлять документирование преступления и выполнения служебных полномочий в рамках уголовного производства,
– подчеркнули в бюро.
Там продолжают выяснять все обстоятельства инцидента и пообещали предоставить детали позже.
Какая предыстория?
В июле 2025 года на фоне обострения ситуации с функционированием антикоррупционных органов в Украине президент Зеленский отмечал, что эта система должна работать без российского влияния, а НАБУ и САП должны быть "очищены".
Зеленский также подчеркивал, что давно открытые дела должны быть расследованы. Он также отметил, что важно защитить информацию от россиян и обеспечить прозрачную справедливость для общества.
Отметим, что подобные задержания происходили и раньше. Летом прошлого года сотрудники СБУ, ГБР и Офиса Генерального прокурора провели около 70 обысков, связанных с работниками НАБУ.
Тогда в СБУ сообщили о задержании одного из сотрудников НАБУ, которого подозревали в работе на российскую спецслужбу, и объявили ему подозрение. В то же время в НАБУ заявили, что информацию от руководства СБУ о возможных рисках в отношении этого работника они получили еще в августе 2023 года. Позже, по словам бюро, в СБУ сообщили об отсутствии доказательств его причастности.