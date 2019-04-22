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      Сотрудники компании "Кока-Кола Бевериджиз Украина" 14 год подряд устраивают весеннюю толоку

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      Спасти окружающую среду от загрязнения. Сотрудники компании "Кока-Кола Бевериджиз Украина" ежегодно выходят на весеннюю толоку.

      В этом году она прошла под лозунгом "СвітБезВідходів". Вместе с семьями и друзьями они не только убирают, но и сортируют мусор. В столице участники акции очистили около шести тысяч метров зоны отдыха у реки "Десенка".

      "Мы не просто собираем, мы не просто сортируем, но и есть еще большой образовательный элемент, который помогает молодежи лучше понять, что то, что мы обычно выбрасываем, на самом деле является полезным материалом, который может перерабатываться, который является сырьем и создает дополнительную стоимость, производя полезные вещи", – отметил директор по связям с общественностью компании "Кока-Кола Бевериджиз Украина" Андрей Бублик.

      Чтобы убирать было интереснее, компания устроила для своих сотрудников командный эко-квест. А для их детей – образовательные мастер-классы. Аналогичные мероприятия пройдут еще в 24 городах Украины.

      "Сначала мы участвовали вдвоем с мужем, и сейчас нас уже четверо, и мы все вместе ходим на такие акции и очень счастливы, что можем сделать свой вклад в общество", – поделилась HR-директор компании "Кока-Кола Бевериджиз Украина", участница акции Наталья Пынтя.

      За 14 лет компания в Украине собрала сотни тонн мусора, который был отсортирован и отправлен на переработку. "Кока-Кола" взяла на себя глобальное обязательство к 2030 году собрать столько же отходов упаковки, сколько компания выпускает на рынок.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости Киева Экология
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