Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы в соцсети Х (ранее твиттер).
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Заседание Совбеза ООН по Украине
По словам Кислицы, заседание будет иметь тему "Поддержка мира и безопасности Украины".
Он сообщил, что заседание созывают для рассмотрения гуманитарных последствий вооруженной агрессии России, в частности ее массированных обстрелов гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.
Соответствующая трансляция будет происходить на сайте Организации Объединенных Наций (ООН) 16 декабря в 22:00 (по киевскому времени).
Напомним, Россия в пятницу, 13 декабря, в очередной раз массированно атаковала Украину. В ряде областей раздавались взрывы. Под атакой вражеских сил оказалась энергетика нашей страны.
В Укрэнерго тогда сообщали, что из-за массированной ракетной атаки на энергообъекты объем применения мер ограничения потребления был увеличен. Это уже 12-я массированная ракетно-дроновая атака на энергосистему Украины за этот год.
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В МАГАТЭ отмечали, что 5 из 9 энергоблоков в Украине снизили мощность из-за утренней атаки России на энергетику.
По данным Воздушных сил ВСУ радиотехнические войска Воздушных сил обнаружили 287 средств воздушного нападения противника.
По состоянию на 11:30 (13 декабря) подтвердили, что удалось сбить:
- 80 крылатых ракет Х-101/Х-55СМ/"Калибр"/"Искандер-К";
- 1 баллистическую ракету "Искандер-М";
- 80 ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа. Кроме того, 105 вражеских беспилотников из-за активного противодействия Сил обороны не достигли своих целей (локально потеряны), пять – вернулись в Россию, еще один – в Беларусь.