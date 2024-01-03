В понедельник, 1 января, Алжир, Гайана, Словения, Сьерра-Леоне и Южная Корея начали свое двухлетнее членство в Совете безопасности ООН. Также Франция взяла на себя роль председательствующей страны в этой международной структуре.

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Обновление Совбеза ООН

Постпред Украины при ООН Сергей Кислица отметил важность роли каждого члена Совбеза, действующих от имени своих правительств. Он акцентировал на их ответственность за поддержку международного мира и безопасности.

Когда мы говорим о Совете безопасности, мы имеем в виду не только помещения с подковообразным столом, но и национальные правительства, действующие через своих послов,

– отметил Кислица.

Отметим, что Совет безопасности Организации Объединенных Наций в общей сложности имеет 15 членов. Согласно уставу ООН, среди них есть 5 спокойных: США, Великобритания, Франция, Китай и Россия. Последнее из перечисленных государств, по словам Кислицы, усадилось в кресло Советского Союза.

Не готов даже начинать дискуссию о лишении России возможности нелегитимно использовать советское кресло постоянного члена,

– написал постпред Украины.

Непостоянные члены Совбеза избираются на два года. Албания, Бразилия, Гана, ОАЭ и Габон входили в орган с 2022 по 2023 год. В то же время Мальта, Эквадор, Япония, Мозамбик, Швейцария были избраны непостоянными членами на период с 2023 по конец 2024 года.

Обратите внимание! Совет Безопасности ООН – это основной орган ООН, ответственный за поддержку международного мира и безопасности. Председательство в Совбезе ООН спасается между его членами ежемесячно. Это позволяя каждой стране-члену взять на себя лидерство на время.

Добавим, что в канун Нового года в ООН разразился очередной скандал с участием России. Постоянный представитель этой страны Василий Небензя откровенно врал на заседании. В частности, он цинично начал обвинять Украину в последствиях воздушной атаки, которую россияне совершили против нашего государства 29 декабря.