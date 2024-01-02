Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица. Он отметил, что постоянные члены Совета Безопасности ООН не только не готовы к практическим шагам по лишению государства-агрессорки всех полномочий, но и к началу политической дискуссии на эту тему.

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Позиция постоянных членов Совбеза

Кислица подчеркнул, что Украина пытается помешать России использовать международные организации как платформу для "токсичной пропаганды".

К сожалению, мы не можем этого сделать в Совбезе. Этот орган остается едва ли не единственным бастионом, где даже позиционные бои не ведутся вокруг присутствия Российской Федерации, за исключением отчаянной Украины,

– заметил Кислица.

Он отметил, что нет такого, чтобы была "хотя бы одна столица Центральной Европы, которая вышла и сказала: "Время пришло прекратить присутствие России в Совбезе".

По его словам, позиция постоянных членов Совбеза состоит в том, что они считают Россию "полноценным и полноправным членом" и позволяют ей использовать право вето.

"Они не готовы не только к практическим шагам по лишение Российской Федерации всех полномочий, а даже не готовы начать об этом политическую дискуссию. Следовательно, даже в такой сложной ситуации, как конфликт в Газе, Совет безопасности смог принять решение по открытию новых гуманитарных переходов, а наш конфликт остается едва ли не единственным, где никаких решений нет", – пояснил Кислица.

Представитель Украины добавил, что ООН находится в "глубоком кризисе" не только из-за беспомощности Совбеза в вопросе войны России против Украины, но еще и потому, что одна из главных функций ООН – поддержание мира – "уже не работает в том виде, как она работала" еще десять лет назад".

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