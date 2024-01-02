Про це розповів постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. Він зазначив, що постійні члени Ради Безпеки ООН не лише не готові до практичних кроків щодо позбавлення держави-агресорки всіх повноважень, а й до початку політичної дискусії на цю тему.

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Позиція постійних членів Радбезу

Кислиця наголосив, що Україна намагається завадити Росії використовувати міжнародні організації як платформу для "токсичної пропаганди".

На превеликий жаль, ми не можемо цього зробити в Радбезі. Цей орган залишається чи не єдиним бастіоном, де навіть позиційні бої не ведуться навколо присутності Російської Федерації, за винятком відчайдушної України,

– зауважив Кислиця.

Він зазаначив, що немає такого, аби була "хоча би одна столиця Центральної Європи, яка вийшла і сказала: "Час прийшов припинити присутність Росії в Радбезі".

За його словами, позиція постійних членів Радбезу полягає в тому, що вони вважають Росію "повноцінним та повноправним членом" та дозволяють їй використовувати право вето.

"Вони не готові не тільки до практичних кроків щодо позбавлення Російської Федерації всіх повноважень, а навіть не готові розпочати про це політичну дискусію. Відтак навіть у такій складній ситуації, як конфлікт у Газі, Рада безпеки спромоглася ухвалити рішення по відкриттю нових гуманітарних переходів, а наш конфлікт залишається чи не єдиним, де жодних рішень немає", – пояснив Кислиця.

Представник України додав, що ООН перебуває у "глибокій кризі" не лише через безпорадність Радбезу в питанні війни Росії проти України, а ще й тому, що одна з головних функцій ООН – підтримання миру – "вже не працює в тому вигляді, як вона працювала ще десять років тому".

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