У понеділок, 1 січня, Алжир, Гаяна, Словенія, Сьєрра-Леоне та Південна Корея розпочали своє дворічне членство в Раді безпеки ООН. Разом з тим Франція взяла на себе роль головуючої країни в цій міжнародній структурі.

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Оновлення Радбезу ООН

Постпред України при ООН Сергій Кислиця наголосив на важливості ролі кожного члена Радбезу, які діють від імені своїх урядів. Він наголосив на їхній відповідальності за підтримку міжнародного миру та безпеки.

Коли ми говоримо про Раду безпеки, ми маємо на увазі не лише приміщення з підковоподібним столом, але й національні уряди, які діють через своїх послів,

– зазначив Кислиця.

Зазначимо, що Рада безпеки Організації Об'єднаних Націй загалом має загалом 15 членів. Відповідно до статуту ООН, з-поміж них є 5 спокійних: США, Велика Британія, Франція, Китай і Росія. Остання з перелічених держав, за словами Кислиці, всілася в крісло Радянського Союзу.

Не готовий навіть розпочинати дискусію щодо позбавлення Росії можливості нелегітимно використовувати радянське крісло постійного члена,

– написав постпред України.

Непостійні члени Радбезу обираються на два роки. Албанія, Бразилія, Гана, ОАЕ та Габон входили до органу від 2022 до 2023 року. Водночас Мальта, Еквадор, Японія, Мозамбік, Швейцарія були обрані непостійними членами на період від 2023 до кінця 2024 року.

Зверніть увагу! Рада Безпеки ООН – це основний орган ООН, відповідальний за підтримку міжнародного миру та безпеки. Головування в Раді безпеки ООН ротується між її членами щомісяця. Це дозволяючи кожній країні-члену взяти на себе лідерство на певний час.

Додамо, що напередодні Нового року в ООН спалахнув черговий скандал за участі Росії. Постійний представник цієї країни Василь Небензя відверто брехав на засіданні. Зокрема, він цинічно почав звинувачував Україну в наслідках повітряної атаки, яку росіяни здійснили проти нашої держави 29 грудня.