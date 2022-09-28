Ложь и преступления: Совбез ООН разгромил россию за "референдумы" в Украине – основные заявления

В Нью-Йорке состоялось созванное по требованию США и Албании заседание Совбеза ООН. На нем обсуждали псевдореферендумы на оккупированных территориях и ядерные угрозы.

На заседании выступал и президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что преступные "референдумы" оккупантов ничего не изменят для Украины, мы и дальше будем отвоевывать свои земли. 24 канал собрал другие важные заявления участников Совбеза.

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"Референдумы" – это пародия, они незаконны

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло констатировала, что так называемые "референдумы" не были законными. ООН остается полностью приверженной суверенитету Украины в ее пределах. Она обратила внимание также на вооруженных людей, сопровождавших эти "голосования". По мнению заместительницы, псевдореферендумы угрожают дальнейшей эскалацией конфликта.

Постпред Франции при ООН, председательствующей сейчас в Совбезе, Николя де Ривьер подчеркнул, что "референдумы" – это пародия. У них нет легитимности, а так называемый "результат" все знают заранее.

"Референдумы" могут отрыть "ящик Пандоры"

Госпожа США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что планирует внести резолюцию, которая осудит россию за так называемые "референдумы". Она также отметила, что государство-агрессор заставляет жителей оккупированных территорий голосовать под дулами автоматов. По ее словам, россия спешит аннексировать эти территории, чтобы скрыть свои преступления.

Также Томас-Гринфилд предупредила, что псевдореферендумы могут открыть "ящик Пандоры". Мир должен обладать храбростью и поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, поскольку это защита коллективных дел и мира.

"Крымский сценарий"

Россия действует по "методичкам как в Крыму" в 2014 году. Об этом заявил постоянный представитель Великобритании при ООН Джеймс Каруки. По его словам, такой сценарий снова повторяется. В частности, дезинформация, устрашение и фабрикование. Он добавил, что все знают, что москва уже сфабриковала результаты.

Кстати, представитель Албании в ООН Ферит Ходжа процитировал слова путина 2014 года, подчеркнув, что его заявления и правда – противоположные вещи. После аннексии Крыма диктатор сказал: "Не верьте тем, кто говорит, что другие регионы последуют за Крымом. Мы не хотим разделения Украины".

Постпред Бразилии в ООН Кошта Фильо сказал, что "референдумы" усложняют перспективы мирных переговоров. Он признал, что в условиях конфликта население не может иметь свободного волеизъявления. Ранее Зеленский критиковал Бразилию за нейтральную позицию в войне.

Китай – против санкций

Китайский дипломат Лю Цзеи подчеркнул, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех государств. Он уверяет, что Пекин всегда стоял на стороне мира, но в то же время считает, что санкции – тупик. По его убеждению, конфронтация, политическая изоляция, санкции могут завести в тупик. Однако слово "референдум" в речи Цзеи вообще не звучало.

Риторика о ядерном оружии – недопустима

ДиКарло назвала недопустимой риторику россии об использовании ядерного оружия. Она противоречит Совместному заявлению лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной войны, сделанном 3 января 2022 года.

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