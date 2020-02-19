Совбез ООН: Германия жестко ответила на манипулятивные заявления России
Заседание Совбеза ООН 18 февраля инициировала Россия из-за годовщины минских соглашений. При обсуждении ситуации в Украине представитель Германии Кристоф Хойсген жестко раскритиковал РФ и объяснил, что именно она виновна в нарушении договоренностей, достигнутых в Минске и в нормандском формате.
Постоянный представитель Германии при ООН Кристоф Хойсген по пунктам назвал нарушения Россией минских договоренностей, а в конце заседания Совбеза однозначно заявил, что боевики на Донбассе – марионетки Кремля.
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Во время дискуссии Россия традиционно обвинила Украину в невыполнении комплекса минских соглашений. В ответ Хойсген подчеркнул, что именно Россия с самого начала существования этих соглашений их цинично нарушала:
- Минские договоренности предусматривали, что с 15 февраля наступит прекращение огня. Однако "15 февраля, как и ранее, российские силы активно наносили удары, обстреливали Дебальцево".
То есть, изначально Россия не выполняла минские соглашения. Все вызовы, с которыми потом столкнулась власть Украины, возникли, потому что Россия нарушила первый пункт минского комплекса мероприятий и ей уже не доверяли,
– отметил Хойсген.
- Нарушение пункта об отводе тяжелых вооружений. Россия не исполнила его и обстреливала украинцев из артиллерии и минометов запрещенных минскими договоренностями калибров.
- Доступ ОБСЕ: Россия нарушила и этот, третий пункт договоренностей. Хойсген подчеркнул: из отчетов ОБСЕ видно, что ограничения наблюдателям возникают из-за действий пророссийских боевиков.
- Не выполнены и другие пункты минских договоренностей и договоренностей, достигнутых в нормандском формате: "Обеспечение безопасности, оказание гуманитарной помощи, полного доступа ко всем районам Украины".
- И, конечно, вывод иностранных вооруженных формирований с оккупированных территорий Украины – не осуществляется. Вместо этого, отметил Хойсген, активно осуществляется паспортизация Россией жителей Донбасса.
Представитель России в присущем стиле цинично спросил: мол, вы действительно такие наивные и верите, что на Донбассе всем управляют марионетки Кремля? Хойсген специально попросил слова в конце заседания Совбеза, чтобы ответить россиянину: "Да, безусловно, верим".
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