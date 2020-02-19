Радбез ООН: Німеччина жорстко відповіла на маніпулятивні заяви Росії

Засідання Радбезу ООН 18 лютого ініціювала Росія через річницю мінських угод. Під час обговорення ситуації в Україні представник Німеччини Крістоф Хойсген жорстко розкритикував РФ та пояснив, що саме вона є винною у порушенні домовленостей, досягнутих у Мінську та в нормандському форматі.

Постійний представник Німеччини при ООН Крістоф Хойсген по пунктах назвав порушення Росією мінських домовленостей, а у кінці засідання Радбезу однозначно заявив, що бойовики на Донбасі – маріонетки Кремля.

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Під час дискусії Росія традиційно звинуватила Україну у невиконанні комплексу мінських угод. У відповідь Хойсген наголосив, що саме Росія від самого початку існування цих угод їх цинічно порушує:

Мінські домовленості передбачали, що з 15 лютого настане припинення вогню. Однак "15 лютого, як і раніше, російські сили активно завдавати ударів, обстрілювали Дебальцеве".

Тобто, з самого початку Росія не виконувала мінські угоди. Всі виклики, з якими потім зіткнулася влада України, виникли, бо Росія порушила перший пункт мінського комплексу заходів і їй вже не довіряли,

– зазначив Хойсген.

Порушення пункту про відведення важких озброєнь. Росія не дотрималася цього і обстрілювала українців з артилерії та мінометів заборонених мінськими домовленостями калібрів.

Доступ ОБСЄ: Росія порушила ті цей, третій, пункт домовленостей. Хойсген наголосив: зі звітів ОБСЄ видно, що обмеження спостерігачам виникають через дії проросійських бойовиків.

Не виконані й інші пункти мінських домовленостей та домовленостей, досягнутих у нормандському форматі: "Гарантування безпеки, надання гуманітарної допомоги, повного доступу до всіх районів України".

І, звісно, виведення іноземних збройних формувань з окупованих територій України – не здійснюється. Натомість, зазначив Хойсген, активно здійснюється паспортизація Росією мешканців Донбасу.

Представник Росії у притаманному стилі цинічно запитав: мовляв, ви дійсно такі наївні й вірите, що на Донбасі усім керують маріонетки Кремля? Хойсген спеціально попросив слова у кінці засідання Радбезу, щоб відповісти росіянину: "Так, безумовно, віримо".

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