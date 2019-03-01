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      Совбез ООН не смог принять резолюцию по Венесуэле

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      Голосование в ООН по Венесуэлы
      Голосование в ООН по Венесуэлы / Фото из открытых источников

      Ни один из двух проектов резолюции по ситуации в Венесуэле, представленных Россией и США, не получил необходимой поддержки членов Совета безопасности ООН.

      Проект США призвал доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь и провести свободные и справедливые выборы в стране. Резолюция набрала необходимые для утверждения девять голосов, однако была заблокирована Россией и Китаем, которые воспользовались своим правом вето. Против проголосовала ЮАР.

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      Резолюция России, которая призывала к обеспечению целостности и независимости Венесуэлы вообще не набрал необходимого количества голосов. За нее, кроме самой России, проголосовали только Китай, ЮАР и Экваториальная Гвинея. Семь стран, включая США, высказались против, еще четверо воздержались.

      Как сообщило издание Sydney morning herald, спецпредставитель США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс обвинил противников резолюции в том, что они "продолжают защищать диктатора Николаса Мадуро и его приспешников", чем продолжают страдания венесуэльского народа. Он также добавил, что кризис в Венесуэле искусственная и ее можно было бы легко решить, зато она распространилась далеко за пределы Венесуэлы и угрожает дестабилизировать весь регион.

      Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Москва "серьезно обеспокоена" тем, что итог голосования в СБ ООН "может быть использован, как шаг для подготовки к реальному, а не гуманитарного вмешательства" во внутренние дела Венесуэлы. Заместитель представителя Китая в ООН Ю Хайтао подчеркнул, что "венесуэльские дела должны решаться венесуэльским народом".

      Массовые протесты против политики Николаса Мадуро начались в конце января. Тысячи людей вышли на улицы венесуэльских городов, требуя его отставки. Глава Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом. Его признали более 50 стран, в частности США, Канада, Австралия, большинство стран ЕС и ряд государств Латинской Америки. Но Россия поддерживает политику Николаса Мадуро.

      Что случилось с Венесуэлой после политики Мадуро? За шесть лет правления Николас Мадуро завел страну в глубокий экономический кризис. За последний год инфляция в Венесуэле, которая является одним из крупных мировых экспортеров нефти, составила более одного миллиона процентов. В поисках лучшей жизни за последние пять лет уехали более трех миллионов человек. В периферийных районах жители Венесуэлы страдают от нехватки элементарных вещей: еды, медикаментов и средств гигиены.

       

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      Теги: Китай Новости США Новости России ООН Венесуэла Новости политики
      Источник: 24 Канал
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