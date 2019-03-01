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      Радбез ООН не змогла ухвалити резолюцію щодо Венесуели

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      Голосування в ООН щодо Венесуели
      Голосування в ООН щодо Венесуели / Фото з відкритих джерел

      Жоден з двох проектів резолюції щодо ситуації у Венесуелі, представлених Росією та США, не отримав необхідної підтримки членів Ради безпеки ООН.

      Проект США закликав доправити до Венесуели гуманітарну допомогу та провести вільні і справедливі вибори у країні. Резолюція набрала необхідні для затвердження дев'ять голосів, однак була заблокована Росією та Китаєм, які скористалися своїм правом вето. Проти проголосувала ПАР.

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      Резолюція Росії, яка закликала до забезпечення цілісності та незалежності Венесуели взагалі не набрав необхідної кількості голосів. За резолюцію, крім самої Росії, проголосували лише Китай, ПАР та Екваторіальна Гвінея. Сім країн, включаючи США, висловилися проти, ще четверо утрималися.

      Як повідомило видання Sydney morning herald, спецпредставник США з питань Венесуели Елліот Абрамс звинуватив противників резолюції в тому, що вони "продовжують захищати диктатора Ніколаса Мадуро і його поплічників", чим продовжують страждання венесуельського народу. Він також додав, що криза у Венесуелі штучна і її можна було б легко вирішити, натомість вона поширилася далеко за межі Венесуели і загрожує дестабілізувати увесь регіон.

      Російський постпред при ООН Василь Небензя заявив, що Москва "серйозно стурбована" тим, що підсумок голосування в РБ ООН "може бути використаний, як крок для підготовки до реального, а не гуманітарного втручання" у внутрішні справи Венесуели. Заступник представника Китаю в ООН Ю Хайтао підкреслив, що "венесуельські справи повинні вирішуватися венесуельським народом".

      Масові протести проти політики Ніколаса Мадуро почалися наприкінці січня. Тисячі людей вийшли на вулиці венесуельських міст, вимагаючи його відставки. Глава Національної асамблеї Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його визнали понад 50 країн, зокрема США, Канада, Австралія, більшість країн ЄС та низка держав Латинської Америки. Але Росія підтримує політику Ніколаса Мадуро.

      Що сталося з Венесуелою після політики Мадуро? За шість років правління Ніколас Мадуро завів країну у глибоку економічну кризу. За останній рік інфляція у Венесуелі, яка є одним з великих світових експортерів нафти, сягнула понад одного мільйона відсотків. У пошуках кращого життя за останні п'ять років виїхали понад три мільйони людей. У периферійних районах Венесуели жителі потерпають від нестачі елементарних речей: їжі, медикаментів та засобів гігієни.

       

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Венесуела ООН Новини Росії Новини США Китай
      Джерело: 24 Канал
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