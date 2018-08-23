Совершено покушение на активиста Майдана Бубенчика, – соцсети

В четверг, 23 августа, было совершено покушение на участника Майдана Ивана Бубенчика, который подозревается в убийстве двух бойцов "Беркута" в 2014 году.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил участник "Первого национального украинского конгресса" Рустам Ташбаев.

"Только что состоялась попытка покушения на жизнь единого народного кандидата в президенты Украины Ивана Бубенчика", – говорится в сообщении.

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При этом Тамбаев не сообщил никаких деталей о покушении.

Напомним, 3 апреля на Львовщине задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика. В тот же день работники ГПУ объявили Бубенчику о подозрении в убийстве двух "беркутовцев" во время Революции Достоинства.

Впоследствии в ГПУ изменили сообщенное ранее подозрение. Так, по данным ГПУ, Бубенчик подозревается в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего и в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

17 мая суд отдал Ивана Бубенчика на поруки депутатов Олега Петренко и Андрея Денисенко.

Кто такой Иван Бубенчик?

Он был активистом 9-й сотни Самообороны Майдана, из которой позже вышел. Бубенчик также воевал на Донбассе в составе батальона "Днепр" МВД Украины. В фильме "Перелом" Бубенчик заявил, что во время событий Майдана 20 февраля 2014 года стрелял в силовиков из консерватории. По словам активиста, таким образом он надеялся вынудить подразделения "Беркута" и Внутренних войск отступить с площади. После выхода фильма ГПУ допросила Бубенчика как свидетеля, а также провела обыск в его квартире.