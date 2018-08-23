Скоєно замах на активіста Майдану Бубенчика, – соцмережі

У четвер, 23 серпня, було скоєно замах на учасника Майдану Івана Бубенчика, який підозрюється у вбивстві двох бійців "Беркуту" у 2014 році.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив учасник "Першого національного українського конгресу" Рустам Ташбаєв.

"Щойно відбулася спроба замаху на життя єдиного народного кандидата в президенти України Івана Бубенчика", – мовиться у повідомленні.

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При цьому Тамбаєв не сповістив жодних деталей про замах.

Нагадаємо, 3 квітня на Львівщині затримали активіста Майдану Івана Бубенчика. Того ж дня працівники ГПУ оголосили Бубенчику про підозру у вбивстві двох "беркутівців" під час Революції Гідності.



Згодом у ГПУ змінили повідомлоену раніше підозру. Так, за даними ГПУ, Бубенчик підозрюється у посяганні на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця та у незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.



17 травня суд віддав Івана Бубенчика на поруки депутатів Олега Петренка та Андрія Денисенка.

Хто такий Іван Бубенчик? Він був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. Бубенчик також воював на Донбасі у складі батальйону "Дніпро" МВС України. У фільмі "Злам" Бубенчик заявив, що під час подій Майдану 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму ГПУ допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.