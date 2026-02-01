Совершил несколько выстрелов по военных ТЦК и скрылся: в Виннице разыскивают мужчину

Утром 1 февраля в Виннице произошла на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Неизвестный мужчина заметил группу оповещения ТЦК и СП, работавшую в районе, после чего выстрелил в их сторону несколько раз и быстро скрылся с места происшествия.

Детали инцидента сообщают в Главном управлении Нацполиции Винницкой области.

Что известно о стрельбе?

По предварительным данным, случай произошел около 10:40 утра. Несколько выстрелов по группе военных ТЦК произвел неизвестный мужчина.

К счастью, никто не пострадал. Полиция объявила розыск стрелка, наряды ориентированы на его поиск. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства инцидента.

Следует отметить, что в Украине регулярно возникают напряженные ситуации и конфликты между работниками ТЦК и СП и гражданским населением. Комментируя эту проблему, военная омбудсменка Ольга Кобылинская (Решетилова) подчеркивает, что проблемы в процессе призыва действительно существуют и их немало, но это ни в коем случае не оправдывает нападения, агрессию или насилие в отношении военнослужащих ТЦК, выполняющих важные государственные обязанности в условиях войны.

