Совершил несколько выстрелов по военных ТЦК и скрылся: в Виннице разыскивают мужчину
- В Виннице неизвестный открыл огонь по военным ТЦК.
- Полиция объявила розыск стрелка.
Утром 1 февраля в Виннице произошла на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии. Неизвестный мужчина заметил группу оповещения ТЦК и СП, работавшую в районе, после чего выстрелил в их сторону несколько раз и быстро скрылся с места происшествия.
Детали инцидента сообщают в Главном управлении Нацполиции Винницкой области.
Что известно о стрельбе?
По предварительным данным, случай произошел около 10:40 утра. Несколько выстрелов по группе военных ТЦК произвел неизвестный мужчина.
К счастью, никто не пострадал. Полиция объявила розыск стрелка, наряды ориентированы на его поиск. На месте работает следственно-оперативная группа, устанавливающая все обстоятельства инцидента.
Следует отметить, что в Украине регулярно возникают напряженные ситуации и конфликты между работниками ТЦК и СП и гражданским населением. Комментируя эту проблему, военная омбудсменка Ольга Кобылинская (Решетилова) подчеркивает, что проблемы в процессе призыва действительно существуют и их немало, но это ни в коем случае не оправдывает нападения, агрессию или насилие в отношении военнослужащих ТЦК, выполняющих важные государственные обязанности в условиях войны.
Больше о подобных случаях
- Недавно Умани в Черкасской области местный житель напал на военнослужащих ТЦК и СП, нанеся ему ножевое ранение в шею. Раненого военного доставили в больницу. Нападавшего сразу задержали собратья и передали полиции.
- Отдельный инцидент произошел 23 января вечером в селе Солонко Львовского района. Во время оповещения военные ТЦК вместе с полицейскими заметили подозрительного мужчину, быстро севшего в свой автомобиль BMW и закрывшегося внутри. При попытке пообщаться он бросил в сторону группы гранату.